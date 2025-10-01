Vik förskollärare
2025-10-01
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Förskolan Igelkotten ligger i Krylbo och lokalerna har plats för ca 108 barn. Det finns en avdelning för de yngsta som är 1-2,5 år , en avdelning för barn 2,5-4 år och en avdelning för 4-6 åringarna.
Arbetslagen består av 6-7 pedagoger; förskollärare och barnskötare. Vi arbetar i stora arbetslag vilket ger gott om möjligheter att jobba med barnen i mindre grupper och i olika lärmiljöer. På förskolan Igelkotten finns det många barn med annat modersmål än svenska och vi arbetar aktivt med flerspråkighet och interkulturalitet. Det finns tillgång till en språkutvecklare och en specialpedagog i vårt område Krylbo/Karlbo.
Miljön på förskolan, både inom- och utomhus är föränderlig efter barnens intressen, nyfikenhet och utveckling. På förskolan Igelkotten finns fina gårdar med möjlighet att använda alla sina sinnen och förmågor för utveckling och lärande.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som förskollärare i Krylbo/Karlbo förskolområde tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö 18/25 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Kvalitet är viktigt för oss och som förskollärare i Krylbo/Karlbo har du goda möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att du har ett lågaffektivt bemötande och att du ser barn som kompetenta. Vi arbetar efter Lpfö18/25 och har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med bra målplaner, mallar för planering, dokumentation med mera för att det arbetet ska gå smidigt och vara likvärdigt på alla förskolor. Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetar efter FN:s barnkonvention .Som anställd i vårt område får du kollegor som är positiva, nyfikna, engagerade och kunniga, du får en ledning som vill utveckla förskolan och arbeta tillsammans med medarbetare för att nå en hög kvalitet på vår verksamhet. . Förtroende, öppenhet och samarbete gör att vi tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna, varandra och tillsammans är vi Avesta kommun. Som anställd i Avesta kommun har du tillgång till ett antal gratis bad i Metropoolen, träning på kommunens gym, arbetskläder (i den mån det finns rätt storlek) och bidrag för friskvård eller kultur.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
UTBILDNING: Förskollärarexamen med legitimation
UTBILDNING: Vägledande samspel
Avesta Kommun arbetar aktivt med Vägledande samspel (ICDP) på förskolan.
ERFARENHET: Arbete i förskoleverksamhet Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281224/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Förskola Kontakt
biträdande rektor
Maria Sundström maria.sundstrom@avesta.se 0226-645830 Jobbnummer
9535092