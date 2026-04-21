Vidingehem söker en Drifttekniker!
2026-04-21
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill arbeta för att Vidingehem ska vara det självklara valet av hyresvärd genom hela livet!
Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.
Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats.
Vidingehem är en del av Växjö kommun och tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden.
Välkommen till oss på Vidingehem!
Arbetsuppgifter
Tjänsten som drifttekniker innebär att du självständigt planerar, samordnar och utför serviceuppdrag inom Vidingehem ABs fastighetsbestånd. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för uppdragets tekniska utförande och inom ramen för dina arbetsuppgifter rapportera avvikelser eller brister i material eller utförda arbeten. Tjänsten som drifttekniker är ett fritt och ansvarsfullt arbete. Här har du möjligheten att tillsammans med dina kollegor på Drift & Serviceavdelningen arbeta i ett väl inarbetat team som vet vad kvalitet och nöjda kunder innebär. Som drifttekniker kommer du att ha mycket kundkontakt och lösa våra kunders behov. Uppdragen är omväxlande och varierande.
Vi söker dig som idag redan arbetar som drifttekniker eller liknande. Som drifttekniker för Vidingehem arbetar du i ett team som tillsammans ansvarar för driften av ca 11 000 lägenheter inom Växjö kommun.
I arbetet ingår kvalificerad skötsel av fastighetstekniska installationer såsom värmesystem, ventilationssystem, styr & övervakning, brandlarmanläggningar, hissar, el och liknande uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utförande av felsökning/reparationer/installationer/förebyggande underhåll inom ansvarsområdet
* Optimering och övervakning av tekniska driftssystem, föreslå förbättringar
* Hanterar utredningar och föreläggande från myndigheter och kunder
* Medverka till att myndighets- och försäkringskrav efterlevs
* Vara anläggningsskötare automatiska brandlarm för tilldelade anläggningar
* Ronderingar myndighetskrav på Brandanläggningar och undercentraler
* Kontrollera att fastighetssystem och att tekniska installationer fungerar
* Följa upp nyckeltal (media), Energi och inomhusklimat
* Sprinkler och reservkraft, Kontroll, service och underhåll av sprinkler och reservkraftsanläggningar
* Beställning och samordning av underentreprenör för utförande av felanmälningar enligt gällande ramavtal, samt uppföljning av utfört arbete. Bidra med sakkunskap vid upphandlingar inom yrkesområdet.
* Rollen ingår i beredskapsverksamhet som har till uppgift att leverera en hög service 24/7 året runt till våra kunder samt hanterar akuta ärenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är yrkesutbildad Teknisk utbildning eller drifttekniker (Gymnasienivå) med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom specialistområde VS, Vent, El, Drifttekniker och Anläggningskötare
* Har minst fem års erfarenhet av fastighetsteknik eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom entreprenadverksamhet bygg/el/vvs. sk. Fackmannamässig yrkeskunskap.
* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Anläggningsskötare brand
* Styr o reglerteknik
* Värme och ventilationsteknik
* El-certifikat
* Kontroll före idrifttagning samt kontroll av elanläggningar, Elsäkerhet SIP (myndighetskrav)
* Liftutbildning
* Heta arbeten
* Fallskyddsutbildning
Som person ser vi att du är:
* Öppen, positiv och utåtriktad
* Har en ekonomisk medvetenhet
* Kundorienterad med hög känsla för service och kvalitet.
* Tar initiativ till ständiga förbättringar
* Har god samarbetsförmåga
* Lyhörd
* Levererar vid utsatt tid och med god kvalitet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Drift & Servicechef Nicolai Wetterling.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "VH 8/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidingehem AB
(org.nr 556935-3534), https://www.vidingehem.se/
Box 241 (visa karta
)
351 05 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Drift- och servicechef
Nicolai Wetterling nicolai.wetterling@vidingehem.se 0470-59 91 42 Jobbnummer
