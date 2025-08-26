Vice marknadsområdeschef till Team Olivia
Culpeo People & Culture Partner AB / Ekonomichefsjobb / Umeå Visa alla ekonomichefsjobb i Umeå
2025-08-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culpeo People & Culture Partner AB i Umeå
, Skellefteå
, Piteå
, Älvsbyn
, Luleå
eller i hela Sverige
Team Olivia söker vice marknadsområdeschef med fokus på kundrelationer och tillväxt!
Vi söker en engagerad vice Marknadsområdeschef som vill arbeta med våra lokala bolag i norra Sverige. Om du motiveras av kundrelationer och tillväxt, gillar att göra det lilla extra och vill skapa verklig skillnad i människors vardag, då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som vice Marknadsområdeschef kommer du att ha en nyckelroll inom Team Olivia och arbetet är både strategiskt och operativt. I rollen fokuserar du på att bygga långsiktiga kundrelationer, affärsutveckling och löpande utveckla och förbättra våra arbetssätt. Du kommer att vara delaktig i arbetet med bolagsförvärv och i rollen representerar du Team Olivia och våra dotterbolag i olika externa sammanhang.
En viktig del i rollen är att leda och utveckla våra team. Genom att skapa engagemang och arbetsglädje är du en del i att bygga en stark kultur och ge bra förutsättningar för varje arbetslag att leverera och ta ansvar tillsammans.
Ditt geografiska arbetsområde sträcker sig från Östersund till Kiruna, vilket innebär att du behöver vara på resande fot ungefär en dag i veckan för att träffa kunder, medarbetare och samarbetspartners. Inom marknadsområdet ansvarar man för bolagen Inre Kraft samt Aktiv Assistans och varumärkena Bättre Assistans, Rehab Assistans samt Assistanslotsen. Tillsammans är vi ca 1300 medarbetare med omsättning på 475 miljoner kr.
Vem vi söker
Vi söker dig som är entreprenöriellt lagd och trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med ledarskap och operativt arbete. Du är både visionär och resultatorienterad och du har en god förmåga att inspirera andra. Du är flexibel och gillar att arbetsuppgifterna varierar över tid. Ibland behöver du kavla upp ärmarna och jobba hands-on för att nästa dag ta ett strategiskt grepp för att utveckla våra bolag.
Vi tror att du har:
Relevant universitetsutbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Tidigare erfarenhet som chef och ledare.
Erfarenhet av att driva verksamheter mot tillväxt och lönsamhet.
Förmåga att bygga starka relationer och skapa engagemang.
Erfarenhet av förändringsarbete och processutveckling.
Har du dessutom arbetat med tjänste- och relationsorienterad försäljning är det meriterande.
Vi ser gärna att du har ambition och drivkraft att på sikt kunna axla VD-rollen i något av våra bolag.
Placering får gärna vara i Boden eller Umeå.
Om Team Olivia
Team Olivia är en av Sveriges ledande assistansutförare som på ett värderingsstyrt och personligt sätt bedriver verksamheter genom lokala bolag och verksamheter, nära våra 930 brukare runt om i Sverige. Totalt är vi cirka 5 700 medarbetare som alla vill vara med och göra skillnad för andra människor, varje dag.
Team Olivia i Sverige är en ledande aktör inom personlig assistans och vi bedriver även verksamhet inom ledsagning/avlösning, boendestöd, rehabilitering samt hemtjänst. Vi arbetar alla med målet att få möjligheten att hjälpa fler kunder/brukare som ges möjligheten till en meningsfull vardag.
För mer information och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Culpeo, People and Culture Partner. Har du frågor så är du välkommen att kontakta Executive Search konsulter;
Karin Larsson 070-627 43 32, karin.larsson@culpeo.se
John Bergmark 070-238 62 95 john.bergmark@culpeo.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: john.bergmark@culpeo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culpeo People & Culture Partner AB
(org.nr 559371-2655), https://www.teamolivia.se/sv
903 25 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Team Olivia Jobbnummer
9476208