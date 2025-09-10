Vi söker undersköterskor - vid behov
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du bli en del av ett engagerat team som arbetar för att förbättra livskvaliteten
för våra medmänniskor? Hos Alltid Hemtjänst & Service AB erbjuder vi en
arbetsmiljö där omtanke, trygghet och flexibilitet står i centrum. Vi är ett litet
företag med stort hjärta, där vi baserar vår omsorg helt på brukarens behov.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vid behov, 5-8 timmar under vardagar eller helger
Du kommer få ta ansvar och bidra till en god arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har utbildning och erfarenhet som undersköterska och körkort
Vill och kan arbeta med ansvar och engagemang
Har goda språkkunskaperOm företaget
Vi har en stabil bemanning med erfaren och kompetent personal. Vårt team består
främst av utbildade undersköterskor med flera års erfarenhet inom vården. Här
värdesätter vi lagarbete, och vi arbetar flexibelt med stor respekt för individens
integritet och önskemål. Vårt mål är att ständigt utvecklas och förbättra oss för att
skapa trygghet och kontinuitet för våra brukare.
Som medarbetare hos oss kommer du vara en del av ett företag som växer tack
vare nöjda kunder och duktiga medarbetare. Vi är verksamma i flera stadsdelar i
Stockholm, och vi erbjuder en arbetsplats där du kan känna dig uppskattad och få
möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv.
Vi söker dig som delar våra värderingar som grundas på Självbestämmande,
Välbefinnande, Delaktighet, Integritet och Kontinuitet. Om du tror att du passar in
och vill bidra till vår vision, tveka inte att kontakta oss!
Välkommen till oss på Alltid Hemtjänst & Service AB - där ingenting är omöjligt
och allt kan ordnas bara man vill! Varaktighet, arbetstid, etc.
Dagtid, kvällstid, vardagar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: alltidhemtjanst@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare All-Tid Hemtjänst & Service i Farsta AB
(org.nr 556792-8006)
Nykroppagatan 25 (visa karta
)
123 32 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9501495