Vi söker snickare
2026-02-25
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Vi söker snickare till Kungälv!
Är du en erfaren snickare som söker nya utmaningar? Vi söker nu en skicklig snickare för arbete i Kungälv.Publiceringsdatum2026-02-25Kravprofil för detta jobb
Vi ser helst att du sedan tidigare arbetat med till-, om- och nybyggnationer. Även ROT-arbeten, altaner, dörr- & fönstermontage, har utfört diverse takjobb med mera.
B-Körkort är ett krav för tjänsten och du ska även behärska svenska i tal samt skrift.
Vi ser helst att du har fallskyddsutbildning, utbildning för att hantera asbest-damm och saxlifts-kort.Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som söker är flexibel, positiv och nyfiken. Du ska även vara serviceminded då du träffar kunder. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökan:
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Maila CV tillIsabelle.wingard@hr-resursen.com
Ange snickare i ämnesraden. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi behandlar ansökningar löpande och rekryterar så snart vi hittar rätt kandidater. Välkommen att bli en del av vårt framgångsrika team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Resursen på västkusten AB
(org.nr 559400-1413)
442 41 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9762105