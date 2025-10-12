Vi söker Pizza bagare
Ayaz, Sezer / Kockjobb / Enköping Visa alla kockjobb i Enköping
2025-10-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ayaz, Sezer i Enköping
Vi söker nu en engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt glada och professionella team. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö med högt tempo, varierande arbetsdagar och nära samarbete med både kollegor och gäster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av pizzabakning eller ett starkt intresse för att lära dig
Har en känsla för kvalitet, hygien och god service
Är stresstålig och kan arbeta effektivt även under högt tempo
Är ansvarstagande, punktlig och noggrann
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett positivt
humör och sprider energi
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som pizzabagare
• Språkkunskaper utöver svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: Digitalswe@hotmail.de Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayaz, Sezer
Rombergsgatan 13 (visa karta
)
745 33 ENKÖPING Arbetsplats
Milano pizzeria Jobbnummer
9552318