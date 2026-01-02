Vi söker nu en administratör/ ekonomiassistent
2026-01-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Driftoptimering i Sverige AB i Helsingborg
Söker Administratör/ Ekonomiassistent
Vi växer och behöver nu anställa en serviceminded administratör/ ekonomiassistent. Brinner du för administration, ekonomi och för att ge god service? Vi kan lova dig en utvecklande roll på ett spännande företag! Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Vi hjälper våra kunder med ett komplett urval av tjänster inom energieffektivisering och styrsystem i kommersiella fastigheter, allt från att vi initialt går igenom och besiktigar en fastighets energieffektivitet med protokoll över vad som behöver göras till ombyggnadsarbeten avseende styrsystem samt ventilations- värme- och kylsystem. Vi erbjuder även driftoptimering på distans via våra molntjänster till enklare tjänster med byte av reglercentraler för fjärrvärme till komplexa totalentreprenader inom värme, ventilation och kyla.
Vi på Driftoptimering I Sverige AB är nytänkande, kunniga och framförallt intresserade när det gäller ny teknik och hittar alltid bra och effektiva lösningar som vi anpassar efter varje kunds behov så att både energibesparing, ekonomi och inneklimat går hand i hand. Du som arbetar på företaget har stora möjligheter att vara med att både utveckla och påverka företagets olika grenar framåt.
Vår målsättning är att bli en nyckelspelare och ett känt begrepp gällande energibesparing, styr- och reglersystem, solenergi och energilagring inom hela Skåneregionen.Om tjänsten
Trivs du med varierande arbetsuppgifter och med möjligheten att vara med att påverka ditt arbete. Vi är under en stark expansion och söker nu dig som vill jobba med administration, service och ekonomi. Du kommer få en viktig roll i företaget där du kommer att kunna vara med och utveckla både företagets och ditt eget arbete. Huvudfokus i tjänsten ligger på att sköta löpande fakturering, projektplanering och övrig daglig administration samt ge service internt och extern till anställda och kunder.
Arbetsuppgifter/ ansvarsområden
Fakturering, orderhantering och administration.
Hantera inkommande samtal och e-post.
Inköp av lagervaror, se till att lagret innehåller det som behövs.
Ansvara för företagets bilpark administrativt.
Assistera teknikerna vid behov, när de är på fält med att starta ordrar och att hantera beställningar etc.
Uppdatering av prislistor i affärssystemet SoftOne (allt ligger i samma system, fakturering, ekonomi, prislistor, lager etc).
Månadsvis ta ut rapporter på projekt och servicejobb och följa upp servicearbeten.
Dagligen följa upp tidrapportering för samtliga tekniker.
Planering av inkommande order och projekt.
Vara ansvarig för våra avtal och när felanmälan och samtal kommer in från avtalskunder.
Ansvara för att företagets hemsida hålls uppdaterad tillsammans med IT konsult.
Hålla företagets Facebook och Linkedin uppdaterade.
Allmänna kontorsgöromål.Bakgrund
Vi ser att du har ett par års erfarenhet från administration/ fakturahantering där du arbetat med motsvarande arbetsuppgifter. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet från serviceyrken. För att lyckas i rollen bör du även ha mycket goda datorkunskaper främst inom Microsoft Office-paketet. Det är även meriterande om du har erfarenhet från affärssystemet SoftOne. Du pratar och skriver obehindrat på svenska.
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper. Då är vi är ett mindre företag utgör du en stor del av helheten och för hur vi kommer att lyckas. Vi söker dig som är flexibel och ödmjuk som person, du har en god initiativförmåga och är inte rädd för att hugga tag i olösta knutar. Du har ett starkt sinne för struktur och ordning och reda. Vi tror att du är nyfiken på att lära dig nya saker och är engagerad i det du gör!
• Här kommer dina tankar och förmågor att tas tillvara.
• Allt kommer inte finnas på plats, du kommer själv vara den som är med och bidrar till struktur och löser det dagliga pusslet.
• Du är lösningsfokuserad och har en naturlig känsla för service.
• Du har förmågan att arbeta effektivt samtidigt som du bibehåller kvalitén i ditt arbete.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid 100%
Plats: Helsingborg
Arbetstider: Dagtid, kontorstid
Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Skicka därför in din ansökan snarast.
Du söker jobbet genom länken på sidan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rekrytering@driftoptimera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Driftoptimering i Sverige AB
(org.nr 556927-8749), http://www.driftoptimera.se
Lilla Garnisonsgatan 35 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Driftoptimering I Sverige AB Jobbnummer
9667803