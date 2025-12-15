Vi söker montör med lödkompetens
2025-12-15
Vi söker dig som vill vara med och bidra! Med lång erfarenhet och stark teknisk kompetens arbetar företaget nära sina kunder för att skräddarsy lösningar som uppfyller specifika krav. Produktionen inkluderar allt från små precisionsspolar till stora komponenter, tillsammans med design, simulering, tillverkning, montering och kvalitetskontroll.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Företaget tillverkar högteknologiska tillämpningar inom forskning, medicin och industri.
Arbetet är förlagt på dagtid mellan kl. 07:00-16:00 och arbetsplatsen är i Vislanda.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker Dig som har kunskap och erfarenhet av hårdlödning, ritnings-läsning och är praktiskt lagd. Du kommer att få montera avancerade produkter och b.la löda kylsystem samt detaljer som man lindar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av lödning, certifikat är inte ett krav men en stor merit.
Du har även vana att montera stora och tidskrävande produkter efter ritning.
Frågor om tjänsten besvaras lämpligen på stefan.flykt@uniflex.se
Vi kommer att intervjua löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Stefan Flykt stefan.flykt@uniflex.se 076-525 24 79 Jobbnummer
