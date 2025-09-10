Vi söker mättekniker till VA Distribution
2025-09-10
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet Vatten och Återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som mättekniker hos oss har du fördjupad kunskap om och huvudansvaret för de mättekniska frågeställningarna inom VA. Fokus ligger på att säkerställa att allt som läggs om eller nyanläggs blir korrekt inmätt. Detta är avgörande för att säkerställa rätt underlag för dokumentation samt framtida drift och underhåll.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Inmätning vid ny- och omläggning av VA-ledningar.
• Utsättning av VA-ledningar.
• Uppdatering och ajourhållning av ledningsnätskartan.
• Framtagning av enklare ritningar i AutoCAD.
• Nära samarbete med rörläggare och driftledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för teknisk utveckling och en högskoleexamen med inriktning mot mätningsteknik eller motsvarande. Du har erfarenhet av att arbeta med Autocad och med kartsystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av VA-ledningar och arbete med ledningsnätskartor.
B-körkort och god datorvana är ett krav.
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann och har förmåga att säkerställa att mätdata håller hög kvalitet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självständigt arbetet framåt. Samtidigt trivs du med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett positivt samarbetsklimat. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan förklara tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mikael Jastré 070-769 06 05 Jobbnummer
9503134