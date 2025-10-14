Vi söker Maskinoperatörer!
Till våra kunder i Falkenberg söker vi nu maskinoperatörer med bred allmän teknisk kunskap. I din roll som maskinoperatör kommer du att sköta driften av en av kundföretagets större produktionsmaskiner och har därför en viktig roll i produktionsprocessen. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att övervaka och justera maskinen under drift, ställ av maskin, felsökning, service- och maskinunderhåll samt diverse reparationer. Arbetet är varierande och du får upplärning på plats.
Arbetstiden är förlagd till dagtid med start omgående.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, har en god verktygsvana och gillar att skruva och meka. Du som söker bör ha arbetslivserfarenhet från industrin eller någon form av relevant utbildning. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och struktur i arbetet och det är viktigt att du kan ta egna initiativ och samarbeta väl i team.
För denna tjänst krävs det en händig och lösningsfokuserad person som tycker om att skruva med olika maskiner. Du har ett genuint teknikintresse och kanske tycker om att meka i ditt garage på fritiden? Du är noggrann i ditt arbete och tänker alltid på kvalité, vilket gör att du förstår värdet med att leverera en bra slutprodukt till kund. Vidare är du en person med god social kompetens och har en god samarbetsförmåga, du ser laget framför jaget, men trivs också att arbeta självständigt. Din positiva attityd ska bidrar till en trevlig arbetsmiljö.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
