Vi söker målare till BiH Konsulting AB

BiH konsulting AB / Målarjobb / Vellinge
2025-09-14


BiH Konsulting AB är ett svenskt byggföretag som är verksamt i Skåne. Vi arbetar med både byggprojekt och renoveringsarbeten för privatpersoner och företagskunder. Just nu söker vi en erfaren målare som vill bli en del av vårt växande team.

Publiceringsdatum
2025-09-14

Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av måleri - både invändigt och utvändigt. Du kommer att arbeta med varierande projekt, där kvalitet och noggrannhet står i fokus.

Kvalifikationer
Några års erfarenhet som målare

God arbetsmoral och självständighet

Förmåga att arbeta både enskilt och i team

Körkort är meriterande

Du talar Engelska.

Vi erbjuder:
Deltidsanställning med månadslön

Försäkringar enligt kollektivavtal

Möjlighet att växa i ett stabilt och professionellt företag

Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV till lamarsweden@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: lamarsweden@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
BiH konsulting AB (org.nr 559411-7896)
Rängs Byväg 419 Gottåkra Gård (visa karta)
236 91  HÖLLVIKEN

Kontakt
Anna Laba
lamarsweden@gmail.com

Jobbnummer
9507540

