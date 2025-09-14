Vi söker målare till BiH Konsulting AB
BiH konsulting AB / Målarjobb / Vellinge Visa alla målarjobb i Vellinge
2025-09-14
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BiH konsulting AB i Vellinge
BiH Konsulting AB är ett svenskt byggföretag som är verksamt i Skåne. Vi arbetar med både byggprojekt och renoveringsarbeten för privatpersoner och företagskunder. Just nu söker vi en erfaren målare som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2025-09-14Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av måleri - både invändigt och utvändigt. Du kommer att arbeta med varierande projekt, där kvalitet och noggrannhet står i fokus.Kvalifikationer
Några års erfarenhet som målare
God arbetsmoral och självständighet
Förmåga att arbeta både enskilt och i team
Körkort är meriterande
Du talar Engelska.
Vi erbjuder:
Deltidsanställning med månadslön
Försäkringar enligt kollektivavtal
Möjlighet att växa i ett stabilt och professionellt företag
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV till lamarsweden@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: lamarsweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BiH konsulting AB
(org.nr 559411-7896)
Rängs Byväg 419 Gottåkra Gård (visa karta
)
236 91 HÖLLVIKEN Kontakt
Anna Laba lamarsweden@gmail.com Jobbnummer
9507540