Vi söker Lokalvårdare/Städare
Extra Rent & Servicepartner i Skåne AB / Städarjobb / Malmö
2025-08-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Burlöv
Extra Rent & Servicepartner AB söker nu 6 nya medarbetare till våra nya kontor i Västra Hamnen och på Limhamn!
Serviceföretaget Extra Rent är ett företag som specialiserat sig på hemstädning och fönsterputsning för privatpersoner och företag i sydvästra Skåne. Ett modernt städföretag med goda framtidsutsikter.
Vi är idag ett team på ca 35 medarbetare som levererar en högklassig service till både nya och befintliga kunder. Vi arbetar oftast 2 och 2 för att uppdragen inte ska bli för långa och samtidigt göra jobbet lite trevligare ihop med en kollega.
Vi erbjuder bra villkor med konkurrenskraftig lön. Vi vill vara en bra arbetsgivare och därför satsar vi stort på våra medarbetare. Här får du trygghet, utvecklingsmöjligheter, friskvård och gemenskap.
Vi söker dig som;
Kan ta egna initiativ och har ett öga för god service
Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke är merit
Talar och förstår grundläggande polska eller ukrainska
Kunna arbeta måndag - fredag 07.30 - 16.30
Körkort är en merit men inget krav
Kan arbeta ensam och i grupp
Kan ge det lilla extra för att få nöjda kunder
Exempel på arbetsuppgifter kan vara, Dammsugning, dammtorkning, moppning och rengöring av ytor.
Heltid med fast månadslön, deltid med fast månadslön eller timmar, gemensamt försöker vi hitta ett alternativ som passar just dig.
Stämmer detta in på dig? Sök direkt, då intervjuer och rekrytering sker löpande ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Hoppas vi ses snart och vi ser fram emot att du blir en i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: jobb@extrarent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Extra Rent & Servicepartner i Skåne AB
(org.nr 559191-8874)
