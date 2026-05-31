Pizzeriamedarbetare

Old town pizzeria / Restaurangbiträdesjobb / Lilla Edet
2026-05-31


Pizzarestaurang söker köksmedarbetare

Vi söker en engagerad och ansvarstagande köksmedarbetare till vår pizzeria.

Dina arbetsuppgifter
• Förberedelse och hantering av alla ingredienser samt arbetsmoment inom pizzaproduktion.
• Säkerställa ordning, kvalitet och god hygien i köket.
• Bidra till ett gott samarbete i teamet och en positiv arbetsmiljö.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete på pizzeria eller liknande köksarbete är ett krav.
• Du är tålmodig, flexibel och har viljan att lära dig nya arbetsuppgifter.
• Du är punktlig och tar ansvar för dina arbetstider.
• B-körkort är ett krav.
• Du bör kunna tala och förstå svenska, även på grundläggande nivå. Vi hjälper dig gärna att utveckla dina språkkunskaper vidare på arbetsplatsen.

Vi erbjuder:
• Möjlighet att arbeta på timbasis eller med tillsvidareanställning.
• Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.
• En trygg och trivsam arbetsplats med möjlighet att utvecklas inom företaget.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-19
E-post: Hussein.Othman1@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Old Town Pizzeria

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9937904

