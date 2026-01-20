Vi söker lärarstudenter
2026-01-20
Vi söker dig som är lärarstudent för åk F-3, åk 4-6 eller ämneslärare och vill arbeta med våra elever i en lässatsning under sportlovet, vecka 8.
Du kommer att arbeta med våra elever i smågrupper för att mängdträna läsning.
Har du några frågor och om du vill jobba hos oss kontaktar du Filip Rosengren på mail: filip.rosengren@glunten.se
Ange Läslov i kontakten med Filip
Gluntens Montessoriskola är en fristående skola i Uppsala. Vi har ca 80 medarbetare och ca 600 barn/elever (inklusive barn i förskolan). Barnen kan börja i förskolan som ettåringar och vara kvar i vår skola till och med årskurs 9. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Glunten är en arbetsplats med många engagerade, flexibla och kompetenta medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: filip.rosengren@glunten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Läslov". Arbetsgivare Gluntens Montessoriskola AB
