Vi söker lagerpersonal i Växjö
Social attitude AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-02-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Växjö
, Kalmar
, Jönköping
, Halmstad
, Borås
eller i hela Sverige
Sugen på ett extrajobb där du får röra på dig och få saker gjorda? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Växjö. Du plockar och packar ordrar, håller ordning och ser till att allt flyter på
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Vi visar hur det funkar. Det viktigaste är att du har bra energi, gillar tempo och inte räds att ta i
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Ett skönt team med bra stämning
Ett aktivt extrajobb där dagarna går fort
Vi söker dig som:
Är punktlig, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Pratar svenska eller engelska
Kan börja snart
Sök redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9746257