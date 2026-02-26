Vi söker lagerpersonal i Kalmar
2026-02-26
Vill du ha ett extrajobb där du slipper sitta still och istället får vara mitt i flödet? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Kalmar. Här är du med och ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret rullar på utan stopp
Du behöver inte vara expert från start. Har du driv, ansvarskänsla och gillar att hålla tempot uppe, så kommer du snabbt in i det.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som jobbar tillsammans och backar upp varandra
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan kommunicera på svenska eller engelska
Att du är redo att börja inom kort
Låter det som din grej? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att hitta nästa starka tillskott i Kalmar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9764361