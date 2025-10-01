Vi söker Lageradministratör med systemvana.
För vår kunds räkning söker vi just nu en Lageradministratör inom logistik och administration till ett lager i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2026-12-01 med möjlighet för förlängning.
Om uppdraget Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Uppdraget innebär att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde.
Arbetsuppgifter
Gruppen logistik behöver täcka upp ett behov av en administratör.
Uppdraget består av att hantera order in och ut till lager.
Hantera lagerförflyttningar och liknande i systemet Agresso.
Hantera fakturor och liknande ekonomiarbete i Agresso.
Vid behov ta emot förvaltare av det reservdelar och material som finns på lagret.
Övrigt: Start: 2025-12-01 Slut: 2026-12-01 Omfattning: Heltid Placering: Stockholm (Enskede) Bakgrundskontroll: Uppdraget är placerat i säkerhetsklass och säkerhetsprövning är en del av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av administrationsarbete inom logistik, där man har hanterat kunder och leverantörer.
Minst 5 års erfarenhet av lagerarbete.
Erfarenhet från minst 5 tidigare uppdrag av att ha arbetat med och ta fram rutiner/regler och processer för arbeten inom lagerverksamhet.
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Inneha truckkort.
Minst 3 års erfarenhet av IT systemet Agresso eller likvärdigt lagersystem.
Erfarenhet av att ha arbetat i Officepaketet.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Farzaneh Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar. Ersättning
