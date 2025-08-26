Vi söker kvällsvikarier
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu söker vi timvikarier för kvällar
Skicka in ett personligt brev och CV. Vi behandlar inte robotansökningar eller mail utan bilagor. Arbetstid är mellan 1530-22 kvällar. Det gäller även helger och andra röda dagar.
Vi har en stor, mysig hörnlokal på Magnus Ladulåsgatan 25.
All personal utgår från lokalen. Vi använder oss av arbetscyklar
Vi söker dig som kan ta egna initiativ och har en hög arbetsmoral.
Du ska kunna samarbeta med både kollegor och kunder.
Du ska tåla stress och kunna planera om ditt schema vid behov. Bra kännedom om södermalm är ett plus
Du ska behärska det svenska språket mycket bra i både tal och skrift. Vi är en lokal hemtjänst här på Södermalm. Vi är en arbetsgrupp på ca 15st.
Vårat största fokus är att ha en hög personalkontinuitet. Detta för att kunna säkra tryggheten för kunderna, men även för personalen.
Nu söker vi dig som tycker om att jobba med människor och är initiativrik och ansvarsfull med ett "helikopterseende".
I hemtjänsten jobbar man oftast helt ensam ute hos kunderna, som har olika vårdbehov. Det innebär allt från förflyttning med lift, Turner och glidbräda till att laga mat och städa, tvätta och sköta inköp.
Som kvällspersonal har du larmansvar 15:30-2200. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: kontakt@amomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A&M Omsorg AB
556854-1949
STOCKHOLM Arbetsplats
A&m Omsorg AB
