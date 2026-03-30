Vi söker erfarna snickare
Stefan Ströms Bygg Ab har sitt säte i Höör, mitt i Skåne. Vi är ett byggföretag som tror på våra medarbetare. Att få stor frihet att planera och styra sina uppdrag tillsammans med sina kollegor under eget ansvar anser vi vara en självklarhet. Våra uppdrag spänner över hela bredden, lantbruk, industri, skolor, privata uppdragsgivare samt föreningar.
Nu söker vi dig som är självgående, ansvarstagande och organiserad. Du besitter en förmåga att tänka och planera själv samt med ett eget driv vilja föra uppdragen framåt och vara lösningsorienterad. Du jobbar lika bra självständigt som i team. Meriterande är om du har en bred kompetens och stor erfarenhet av byggnationer och konstruktioner i olika miljöer. I din roll tillsammans med kollegor kommer du att arbeta väldigt nära våra uppdragsgivare och därför bör du ha en god social förmåga och förståelse. Du har en yrkesstolthet och ett genuint servicetänk.
B-körkort och yrkesbevis är ett krav.
Våra uppdragsgivare finns främst i mellanskåne och ner mot Trelleborg/ Malmö regionen.
Tjänsten tillsätts löpande.
Vid intresse, skicka din ansökan och ditt CV tillinfo@stefanstromsbygg.se
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via mail
E-post: info@stefanstromsbygg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökande".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stefan Ströms Bygg AB
För detta jobb krävs körkort.
