Vi söker erfarna armerare!
2026-01-22
Självgående armerare Vi på Helpman söker självgående armerare till kommande uppdrag i Stockholm. Du som söker ska ha minst tre års erfarenhet av armering. Du ska känna dig trygg med olika typer av armering och kunna arbeta självständigt. Om du även har arbetat med annat betongarbete är det en fördel. Vid anställnings hos oss kan hamna på uppdrag som reningsverk, tunnlar eller broar. Det är därför meriterande om du har erfarenhet från liknande projekt sedan tidigare. Yrkesbevis (eller motsvarande arbetslivserfarenhet) och relevant utbildning är meriterande och goda kunskaper inom ritningsläsning likaså. Som person ser vi att du är social, har en hög arbetsmoral och trivs med ett varierande arbete.
Svenska språket gäller på arbetsplatsen och giltigt pass eller nationellt ID-kort är ett krav.
Om oss Helpman är idag ett av Sveriges första och ledande bemanningsföretag inom byggindustrin. Vi har funnits i branschen i över 20år! Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads vilket säkrar korrekta avtal, lön, samt trygga villkor. Vi har ett kontor i Stockholm men våra arbetsplatser finns över hela Sverige! Som konsult hos oss kan du vara säker på att du får arbeta på säkra och trygga arbetsplatser! Du placeras på uppdrag som bäst matchar din egen kompetens!
Ansök direkt! Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen. Är du inte en av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post.Ladda även upp certifikat och intyg på eventuella kurser och utbildningar. Ersättning
