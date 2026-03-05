Vi söker en Sociala Medier-ansvarig!

M Dryck & Konsult AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-03-05


Är du kreativ, strategisk och älskar att skapa engagerande innehåll? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker en Sociala Medier-ansvarig som vill ta vårt varumärke till nästa nivå i digitala kanaler. Du kommer att ansvara för vår närvaro på plattformar som Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok - från strategi till publicering och analys.
Dina arbetsuppgifter
Skapa och publicera engagerande innehåll (text, bild & video)

Planera och genomföra kampanjer i sociala medier

Analysera statistik och optimera innehåll baserat på resultat

Säkerställa en enhetlig tonalitet och varumärkesidentitet

Hålla dig uppdaterad kring trender och nya funktioner

Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier (gärna i företag)

Är kreativ, självgående och strukturerad

Har god känsla för språk och kommunikation

Har kunskap inom annonsering och analysverktyg

Meriterande: erfarenhet av foto, video eller grafisk design

Vi erbjuder
En kreativ och utvecklande arbetsmiljö

Möjlighet att påverka och utveckla vår digitala närvaro

Rollen
Konsult eller projektanställning mellan 1 april och 31 augusti.

Plats: Göteborg

OM OSS
Progressio är ett affärsutvecklingsföretag inom besöksnäringen med fokus på hotell och restauranger. Framgångsrikt hjälper vi flertalet aktörer med rekryteringar på attityd, ambitioner och growth mindset. För oss står människan alltid i centrum. Vi har över 10 års erfarenhet i ledande positioner inom hotell och restaurangbranschen. Främst inom ledarskap och service. Vi tillämpar en rekryteringsprocess som står på en vetenskaplig grund och branschkunnande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7309084-1877338".

Arbetsgivare
M Dryck & Konsult AB (org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Otterhällegatan 2 (visa karta)
411 18  GÖTEBORG

Arbetsplats
Progressio

Jobbnummer
9780441

