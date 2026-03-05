Vi söker en Sociala Medier-ansvarig!
2026-03-05
Är du kreativ, strategisk och älskar att skapa engagerande innehåll? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker en Sociala Medier-ansvarig som vill ta vårt varumärke till nästa nivå i digitala kanaler. Du kommer att ansvara för vår närvaro på plattformar som Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok - från strategi till publicering och analys.
Dina arbetsuppgifter
Skapa och publicera engagerande innehåll (text, bild & video)
Planera och genomföra kampanjer i sociala medier
Analysera statistik och optimera innehåll baserat på resultat
Säkerställa en enhetlig tonalitet och varumärkesidentitet
Hålla dig uppdaterad kring trender och nya funktioner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier (gärna i företag)
Är kreativ, självgående och strukturerad
Har god känsla för språk och kommunikation
Har kunskap inom annonsering och analysverktyg
Meriterande: erfarenhet av foto, video eller grafisk design
Vi erbjuder
En kreativ och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla vår digitala närvaro
Rollen
Konsult eller projektanställning mellan 1 april och 31 augusti.
Plats: Göteborg
OM OSS
Progressio är ett affärsutvecklingsföretag inom besöksnäringen med fokus på hotell och restauranger. Framgångsrikt hjälper vi flertalet aktörer med rekryteringar på attityd, ambitioner och growth mindset. För oss står människan alltid i centrum. Vi har över 10 års erfarenhet i ledande positioner inom hotell och restaurangbranschen. Främst inom ledarskap och service. Vi tillämpar en rekryteringsprocess som står på en vetenskaplig grund och branschkunnande. Så ansöker du
