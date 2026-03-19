Vi söker en Sakkunnig vvs
2026-03-19
Brinner du för smarta tekniska lösningar och hållbar fastighetsutveckling? Hos oss får du en central roll som Sakkunnig VVS och blir en viktig del i arbetet med både dagens och morgondagens projekt.
Om rollen:
Vi sätter samman projektorganisationer där våra byggprojektledare, tillsammans med sakkunniga, ansvarar för hela resan från förstudie till färdigställt projekt. Som sakkunnig inom VVS ansvarar du även för att driva egna installations-, renoverings- och effektiviseringsprojekt inom värme, ventilation och styr i vårt fastighetsbestånd.
Ditt uppdrag blir alltså dubbelt: du bidrar med expertis i större projekt och driver självständigt egna VVS-projekt från förstudie till överlämnande. Inom givna ramar ansvarar du för projektens kvalitet, ekonomi och tidplan. Du är med genom både projekterings- och genomförandefasen och är en viktig länk vid överlämningen till vår driftorganisation. Vi söker dig som aktivt bidrar med kunskap och gärna prövar nya grepp för att utveckla verksamheten.
Rollen innebär att du utvecklar tekniska lösningar, säkerställer långsiktig funktion och bidrar till att våra fastigheter blir mer driftsäkra, energieffektiva och hållbara.
Som sakkunnig inom VVS ingår du i vår underhållsgrupp. Där säkerställer du, tillsammans med andra specialister, rätt tekniska val och kvalitet i det långsiktiga underhållsarbetet. Du deltar även som expert i nybyggnads- och renoveringsprojekt där du bidrar vid exempelvis systemval och tekniska program, granskar handlingar samt är delaktig hela vägen fram till besiktning och överlämning
Exempel på arbetsuppgifter:
• Framtagande av projekteringsanvisningar och förfrågningsunderlag inom VVS.
• Agera sakkunnig i renoverings- och nyproduktionsprojekt, vilket innefattar deltagande i projektering och granskning samt rollen som beställarrepresentant vid besiktningar.
• Analys av befintliga installationer med fokus på förbättringar och energieffektivisering.
• Ledning av konsulter och entreprenörer genom projektets alla skeden.
• Tekniskt stöd till organisationen i VVS-frågor.
• Projektledning av såväl större entreprenader som mindre åtgärds- och underhållsprojekt.
Om teamet:
Du blir en del av ett engagerat team på sex personer med olika specialistkompetenser. Vi har ett starkt lagarbete med fokus på samarbete och stöd i projekten. Energigruppen tillhör vår bygg- och utvecklingsavdelningen där ytterligare nio kollegor ingår.
Vi söker dig som:
• Har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Har goda kunskaper och erfarenhet inom VS, ventilation samt styr- och reglerteknik.
• Har arbetat som sakkunnig och/eller projektledare inom VVS-installationer i fastigheter eller byggprojekt och är van vid byggprocessens olika skeden.
• Har erfarenhet av budgetarbete, kravställning och kvalitetsstyrning.
• Är trygg i Office-paketet samt har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Har B-körkort.
Vi söker en målinriktad problemlösare som drivs av ansvar och resultat. Som person är du strukturerad, analytisk och en naturlig relationsbyggare. Med ett genuint tekniskt intresse vill du utveckla både våra system och våra arbetssätt på lång sikt.
Bra att veta:
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Heltid. Månadslön.
Vi har valt rekryteringsförfarande och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag eller rekryteringsföretag.
Sista ansökningsdag är den 2026-04-17. Urval kommer att ske löpande. Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
