Vi söker en noggrann och driven bokförare!
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doman Konsult KB i Stockholm
Om jobbet
Plats: Stockholm
Tjänst: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör skillnad - både på individnivå och i samhället i stort? Vi söker nu en engagerad bokförare till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Doman Konsult Kommanditbolag är en etablerad revisionsbyrå med ett tydligt framtidsfokus. Här arbetar man nära sina kunder som till största delen är entreprenörsledda små och medelstora bolag. Företaget har varit verksamt sedan 1996.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar både med vår interna ekonomi och, vid behov, med enklare redovisningsstöd till klienter.
Löpande bokföring och avstämningar
Fakturering och leverantörsreskontra
Moms- och skattedeklarationer
Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomKvalifikationer
Universitets-/högskoleexamen som ekonom eller motsvarande
Tidigare erfarenhet av bokföring eller arbete inom ekonomi är meriterande
God datorvana
Strukturerad, noggrann och självgående
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i ett företag med starkt samhällsengagemang
Ett litet, engagerat team med korta beslutsvägar
Flexibla arbetstider
Möjlighet till kompetensutveckling
Centralt beläget kontor i Stockholm
Lön enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobbdomankonsult@gmail.com
senast 15 september 2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobbdomankonsult@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Doman Konsult KB
Polhemsgatan 1 (visa karta
)
112 36 STOCKHOLM Jobbnummer
9473273