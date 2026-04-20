Vi söker en IT-säkerhetsspecialist till Sourcecom
2026-04-20
På Sourcecom får du unika utvecklingsmöjligheter i ett konsultbolag med familjär stämning och låg personalomsättning. Här blir du en del av en tekniskt driven miljö där du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och varierade kunder inom olika branscher. Sök rollen idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Sourcecom är en strategisk partner inom informationssäkerhet och erbjuder tjänster inom allt från riskhantering och rådgivning till teknisk design och implementation av säkerhetslösningar. Här kombineras djup teknisk expertis med stark verksamhetsförståelse för att skapa lösningar som är anpassade efter kundens affär.
Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du som konsult i kunduppdrag där du ansvarar för att designa, implementera och förvalta säkerhetslösningar. Du har en tekniskt tung roll med stort eget ansvar och fungerar som rådgivare i säkerhetsrelaterade frågor. Du blir en del av ett sammansvetsat team om cirka 12 konsulter.
Du erbjuds
En familjär arbetsplats med högt i tak
Möjligheter till personlig och professionell utveckling genom utbildningar och certifieringar
6 veckors semester, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och tjänstepensionDina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att säkerställa och utveckla kunders IT-säkerhetsmiljöer genom både operativt och strategiskt arbete. I rollen kommer du bland annat att:
Designa, konfigurera och förvalta säkerhetslösningar
Arbeta med brandväggar, proxys och autentiseringslösningar
Hantera och utveckla säkerhetsarkitektur samt regelverk
Felsöka, hantera incidenter och genomföra tekniska analyser
Delta i implementationer och rådgiva vid teknikval och förändringar
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet inom IT-säkerhet
Har erfarenhet av drift av IT-säkerhetslösningar
Har erfarenhet av brandväggar
Har arbetat med autentisering, proxys eller liknande säkerhetslösningar
Har erfarenhet av felsökning och konfiguration i komplexa miljöer
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av SIEM eller logghantering
Kunskap inom Linux eller automation
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OWHEWE". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
