Vi söker en Gårdskarl
Malmigården AB / Fastighetsskötarjobb / Laholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Laholm
2026-01-12
Till vår gård med hundverksamhet söker vi nu en praktisk, pålitlig och självgående gårdskarl. Arbetet kommer vara varierande och kräver att du är flexibel och lösningsorienterad - precis som förr i tiden när man litade på sunt förnuft och yrkesstolthet.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som gårdskarl kommer du ha följande arbetsuppgifter:
• Byggnation/Snickerier, montagearbeten, reparationer och praktiskt underhåll
• Löpande skötsel av fastigheter och gård
• Löpande skötsel av bilar och maskiner
• Vaktmästarsysslor - fixa, förbättra och förebygga
• Vid behov - hjälpa till med rastning av hundar på hundagis/hundpensionat
Vi söker dig som:
• Är händig och van vid praktiskt arbete
• Kan arbeta självständigt, ta ansvar och kunna se vad som behövs göras härnäst
• Är noggrann, punktlig och har en god arbetsmoral
• Trivs med djur och inte har något emot att vistas bland hundar
• Talar flytande svenska eller engelska
Vi erbjuder:
* Ett omväxlande och stabilt arbete
* En arbetsplats med familjär stämning och tydliga värderingar
* Möjlighet att bli en viktig nyckelperson
Vi värdesätter pålitlighet, sunt förnuft och viljan att göra ett bra jobb - inget krångel, bara schysst arbete och respekt åt båda håll.
Ansökan:
Skicka en presentation av dig själv, din erfarenhet, referenser samt löneanspråk till ansokan@hundlyckan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ansokan@hundlyckan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gårdskarl". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmigården AB
(org.nr 556764-0395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9679987