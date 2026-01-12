Vi söker en Gårdskarl

Malmigården AB / Fastighetsskötarjobb / Laholm
2026-01-12


Visa alla fastighetsskötarjobb i Laholm, Båstad, Halmstad, Örkelljunga, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Malmigården AB i Laholm

Vi söker en Gårdskarl

Till vår gård med hundverksamhet söker vi nu en praktisk, pålitlig och självgående gårdskarl. Arbetet kommer vara varierande och kräver att du är flexibel och lösningsorienterad - precis som förr i tiden när man litade på sunt förnuft och yrkesstolthet.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om tjänsten
Som gårdskarl kommer du ha följande arbetsuppgifter:
• Byggnation/Snickerier, montagearbeten, reparationer och praktiskt underhåll
• Löpande skötsel av fastigheter och gård
• Löpande skötsel av bilar och maskiner
• Vaktmästarsysslor - fixa, förbättra och förebygga
• Vid behov - hjälpa till med rastning av hundar på hundagis/hundpensionat

Vi söker dig som:

• Är händig och van vid praktiskt arbete
• Kan arbeta självständigt, ta ansvar och kunna se vad som behövs göras härnäst
• Är noggrann, punktlig och har en god arbetsmoral
• Trivs med djur och inte har något emot att vistas bland hundar
• Talar flytande svenska eller engelska

Vi erbjuder:

* Ett omväxlande och stabilt arbete
* En arbetsplats med familjär stämning och tydliga värderingar
* Möjlighet att bli en viktig nyckelperson

Vi värdesätter pålitlighet, sunt förnuft och viljan att göra ett bra jobb - inget krångel, bara schysst arbete och respekt åt båda håll.

Ansökan:
Skicka en presentation av dig själv, din erfarenhet, referenser samt löneanspråk till ansokan@hundlyckan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ansokan@hundlyckan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gårdskarl".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmigården AB (org.nr 556764-0395)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9679987

Prenumerera på jobb från Malmigården AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Malmigården AB: