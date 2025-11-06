Vi söker bilförsäljare!
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Transiett är ett av Europas snabbast växande företag inom bilbranschen. Vi befinner oss i vår största expansiva fas hittills och söker nu fler drivna medarbetare som vill vara med och ta vår försäljning till nästa nivå.
Nu söker vi en bilförsäljare som vill arbeta i hjärtat av vår affär - att sälja bilar till våra kunder runtom i Europa.
Din roll
Som bilförsäljare hos oss blir du en nyckelperson i vårt säljteam. Du ansvarar för att sälja de bilar vi köper in, skapa långsiktiga kundrelationer och bidra till att affärerna flyter smidigt från start till mål.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
Kontakta befintliga och nya kunder på exportmarknaden
Matcha rätt bil med rätt kund och följa hela säljprocessen
Förhandla priser och villkor
Arbeta nära Transietts logistikteam och ekonomiavdelning
Bidra till utvecklingen av vårt försäljningsteam och var en del av Transietts expansiva resa i Europa
Rollen är på plats på vårt kontor mitt i city vid Mood Gallerian, i en miljö där det händer mycket varje dag.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Har ett starkt säljdriv och gillar att göra affärer
Är social, självgående och kommunikativ
Gillar att arbeta mot mål och trivs i ett högt tempo
Har goda kunskaper i svenska och engelska - fler språk är meriterande
Har intresse för bilar eller bilbranschen
Är inte rädd för att jobba med telefonen som ditt främsta verktyg
Tidigare erfarenhet av bilförsäljning, export eller B2B-sälj är meriterande.
Vi erbjuder dig
En heltidsanställning i ett växande bolag med internationell prägel
En spännande och varierad roll i ett sammansvetsat team
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person
Roliga AWs och gemenskap med kollegor som gillar tempo, bilar och skratt
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV + personligt brev till: felizya@transiett.com
Vi hanterar rekryteringen själva och önskar därför ingen kontakt från externa rekryteringsfirmor.
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: felizya@transiett.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559149-1393)
Mäster Samuelsgatan 20 (visa karta
)
