Vi söker betonghåltagare!
Caland AB / Betongarbetarjobb / Karlstad Visa alla betongarbetarjobb i Karlstad
2025-08-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caland AB i Karlstad
Vill du bli en del av teamet och jobba hos oss på Caland Betonghåltagning AB?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som betonghåltagare!
Vi erbjuder dig arbete inom Betonghåltagning, rivning och sanering. Säkerheten och arbetsmiljöregler är en självklarhet, och du kan alltid känna dig trygg när du arbetar hos oss. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi tillsammans har roligt på jobbet!
Du som söker gillar att lära dig nya saker, arbeta fysiskt och är flexibel. Du är även arbetsam, initiativtagande och tycker om att arbeta i grupp. Det är meriterande om du har kursintyg på genomförd utbildning inom asbestsanering, men det är inget krav.
Du har B-körkort.
Tjänsten är på heltid och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Maila din ansökan till ansokan@caland.se
med märkning: Betonghåltagare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ansokan@caland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betonghåltagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caland AB
(org.nr 556568-1375), http://caland.se
Herrövägen 4 (visa karta
)
656 71 SKATTKÄRR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Caland Betonghåltagning AB Jobbnummer
9469894