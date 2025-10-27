Vi söker anläggare!

Kaked bygg & Anläggning AB / Anläggningsarbetarjobb / Värmdö
2025-10-27


Kaked Bygg & Anläggning AB
Väg- och anläggningsarbetare
Kommun: Värmdö
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 4

Publiceringsdatum
2025-10-27

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet

Kvalifikationer
Väg- och anläggningsarbetare - 1-2 års erfarenhet

Utbildningsbakgrund
Kvalifikationer
Gymnasial utbildning

Kompetenser

Kvalifikationer
ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)
Arbete på väg steg 1.1-1.3, anpassad säkerhetskompetens

Språk

Kvalifikationer
Svenska

Körkortskrav
Kvalifikationer
B

Om jobbet
Kaked bygg söker en ny medarbetare som har erfarenhet inom mark-anläggningsarbeten i Stockholm.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med bra arbetskollegor där du har chansen att växa i företaget genom visat engagemang och ansvarstagande. Vi arbetar över hela Stockholm samt Stockholms skärgård därför är B-körkort ett krav.
Du är en lagspelare men även självgående, kan tolka ritningar och har en god materialkännedom. Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Vi genomför schaktarbeten, stenspräckning och kabeldragningar i väg, mark, berg och vatten. Arbetet innebär att förstärka och bygga upp starka nätverk under mark för att elektricitet ska nå fram där den behövs. Bostäder, byggarbetsplatser, handel, service och inte minst all infrastruktur.

Om anställningen

Ersättning
Lönetyp: Månadslön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Värmdö i Stockholms län
Arbetsgivaren
Kaked Bygg & Anläggning AB
http://kakedbygg.se

Kontaktuppgifter för detta jobb
Magnus Bergström

Administratör
magnus@kakedbygg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: magnus@kakedbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kaked Bygg & Anläggning AB (org.nr 559039-0307)

Kontakt
Magnus Bergström
magnus@kakedbygg.se

Jobbnummer
9576135

