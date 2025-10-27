Vi söker anläggare!
2025-10-27
Kaked Bygg & Anläggning AB
Väg- och anläggningsarbetare
Kommun: Värmdö
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Väg- och anläggningsarbetare - 1-2 års erfarenhet
Gymnasial utbildning
ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)
Arbete på väg steg 1.1-1.3, anpassad säkerhetskompetens
B
Kaked bygg söker en ny medarbetare som har erfarenhet inom mark-anläggningsarbeten i Stockholm.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med bra arbetskollegor där du har chansen att växa i företaget genom visat engagemang och ansvarstagande. Vi arbetar över hela Stockholm samt Stockholms skärgård därför är B-körkort ett krav.
Du är en lagspelare men även självgående, kan tolka ritningar och har en god materialkännedom. Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Vi genomför schaktarbeten, stenspräckning och kabeldragningar i väg, mark, berg och vatten. Arbetet innebär att förstärka och bygga upp starka nätverk under mark för att elektricitet ska nå fram där den behövs. Bostäder, byggarbetsplatser, handel, service och inte minst all infrastruktur.
Lönetyp: Månadslön
Arbetsplatsen ligger i kommunen Värmdö i Stockholms län
Kaked Bygg & Anläggning AB
http://kakedbygg.se
Magnus Bergström
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.

Kaked Bygg & Anläggning AB (org.nr 559039-0307)
9576135