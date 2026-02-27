Veterinära sommarvikarier till Vännäs
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Vännäs Visa alla veterinärsjobb i Vännäs
2026-02-27
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Vännäs
, Umeå
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med förebyggande djurhälsovård och skapa trygghet för djur och djurägare? Vill du ha en spännande sommar där du ges möjligheten att arbeta på bredden och med alla djurslag? Ska du göra din TF-sommar eller är du redan legitimerad veterinär och vill testa en sommar hos oss i Vännäs? Då är detta kanske en spännande utmaning.
Vännäs är en av Distriktsveterinärernas största mottagning. Vår breda verksamhet ger dig tillgång till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling. Distriktsveterinärerna i Vännäs som ligger cirka 3 mil utanför Umeå har en rymlig lokal anpassad för mottagning av både små och stora djur där vi har verksamhet dygnet runt.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi arbetar i team och söker nu veterinära vikarier till sommaren. Vi har flera erfarna veterinärer som tillsammans har en mycket bred kompetens. Beredskap för akuta sjukdomsfall och olycksfall ingår som en naturlig del i arbetet då det ingår i vårt uppdrag och är något vi är stolta över att kunna erbjuda. Vi har även djurvårdare schemalagda under kvällar och helger för att underlätta arbetet. Akutsjukvården är det viktigaste vi gör och där finns det goda möjligheter till ett både intressant och utvecklande arbete. Vi utför kirurgi och tandbehandlingar så gott som dagligen och har stor efterfrågan på våra tjänster.
Vi letar nu efter dig som vill jobba hos oss i sommar. Vi erbjuder goda introduktionsmöjligheter, bland annat en veckas betald praktik om du är veterinärstudent.
I samband med din första löneutbetalning får du ett fastställt engångsbelopp för att täcka eventuella merkostnader som du har i samband med tillfälligt boende, resor m.m. För legitimerade veterinärer och tf veterinärer som sommarvikarierar finns möjlighet till sommarbonus, om du jobbar minst åtta veckor hos oss under perioden juni - augusti.
Tjänsten är ett sommarvikariat med eventuell chans till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är TF-veterinär eller har svensk veterinärlegitimation.
B-körkort och svenska är ett krav för tjänsten.
Varmt välkommen till oss i Vännäs med din ansökan! Rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-03710/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
HR-partner
Åsa Stendal asa.stendal@distriktsveterinarerna.se 010-1228031 Jobbnummer
9767394