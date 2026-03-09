Verktygsmakare till Safe Control
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Verktygsmakarjobb / Göteborg Visa alla verktygsmakarjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av manuell fräsning och svarvning och söker nästa spännande utmaning? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en engagerad och driven verktygsmakare till Safe Control! Safe Control är ett laboratorium som utför material- och miljöprovning. De erbjuder analyser av bland annat metalliska material, byggmaterial och markprov för att säkerställa kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, noggrannhet och teknisk kompetens står i fokus.
I rollen som verktygsmakare erbjuds du varierande och utvecklande arbetsdagar där du får arbeta med flera olika projekt parallellt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara manuell bearbetning i form av svarvning och fräsning, där du tillverkar och anpassar verktyg och komponenter efter verksamhetens behov. Arbetet kräver noggrannhet, tekniskt kunnande och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och du får en anställning hos Safe Control. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse och arbetstiderna är måndag-fredag 07:30-16:00, med möjlighet till flex. Då vissa projekt kan inkomma akut och över en helg är det viktigt att du som person är flexibel och kan arbeta några helger under året vid behov.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av fräsning och svarvning och en stark vilja att fortsätta utvecklas inom området. Du är nyfiken, engagerad och motiveras av att fördjupa dina kunskaper och växa i din yrkesroll.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av manuell bearbetning inom fräsning och svarvning
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har du erfarenhet av liknade arbete sedan tidigare är det mycket meriterande.
Stor vikt kommer läggas vi personliga egenskaper! För att trivas i rollen ser vi att du är en lösningsorienterad och ansvarstagande person som tar ägarskap över dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant och strukturerat, samtidigt som du är flexibel och trivs i en dynamisk verkstadsmiljö. Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och motiveras av att arbeta i ett högt tempo där kvalitet och effektivitet går hand i hand.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Tillgängligheten 1 (visa karta
)
417 01 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9786233