Verktygskonstruktör - el och kablage
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en verktygskonstruktör inom el och kablage för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Linköping. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av svagström och kablage samt ett starkt intresse för konstruktion och CAD, och som vill bidra i en tekniskt avancerad miljö med höga kvalitetskrav.
Om uppdraget
I rollen som verktygskonstruktör arbetar du med konstruktion av el-verktyg där Catia V5 är huvudverktyget. Uppdraget omfattar både nykonstruktion och vidareutveckling av befintliga verktygsunderlag. Du tar fram såväl 3D-modeller som 2D-ritningar och arbetar nära både konstruktions- och produktionsverksamheten.
I uppdraget ingår även att:
Granska elverktygs- och konstruktionsunderlag
Medverka vid hantering och disposition av avvikelser på elverktyg i produktion
Samarbeta tätt med kollegor i ett tekniskt kunnigt team
Vår kund verkar inom en tekniktung och säkerhetskritisk verksamhet, vilket ställer höga krav på noggrannhet, struktur och tekniskt kunnande.
Din Profil
Erfarenhet inom svagström, kablagebyggnation eller test av kablage
Erfarenhet av arbete i större CAD-system såsom Catia, Creo eller Inventor
God förmåga att läsa och tolka 2D-ritningar
Eftergymnasial utbildning som ingenjör, konstruktör eller från yrkeshögskola
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
3 års relevant erfarenhet
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Uppdraget kräver att konsulten genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan detta även innebära krav på visst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verktygskonstruktör - kablage". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9708023