Verktygskonstruktör - Aerospace Systems T-7A
2026-03-06
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som verktygskonstruktör på Aerospace Systems får du möjlighet att utveckla verktyg som används för sammanbyggnad av T-7A. Rollen innebär ansvar för att ta fram robusta och hållbara lösningar som möter högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och produktivitet i en taktad produktionsmiljö.
Du får en central roll i utvecklingen av verktyg för T-7-programmet, i nära samarbete med produktion, konstruktion, produktdesign, inköp, leverantörer och externa partners. Ditt uppdrag är att skapa verktygslösningar som är både tekniskt avancerade och långsiktigt hållbara, med fokus på kvalitet, effektivitet och säker produktion.
Du kommer bland annat att:
*
Skapa koncept och utveckla 2D- och 3D-underlag.
*
Hantera krav utifrån byggbarhet, ergonomi, kundkrav och produktionsteknik.
*
Granska kollegors underlag och säkerställa hög kvalitet.
*
Undersöka och införa ny teknologi
*
Upprätthålla standarder och dokumentation för verktygs- och produktionsprocesser.
Rollen kan formas efter dina erfarenheter och intressen, och du får möjlighet att arbeta i både små och stora projekt, med potential att växa in i en ledande roll.
Vi söker en person som har ett analytiskt och metodiskt arbetssätt, god samarbetsförmåga samt kunskaper i CAD, gärna CATIA. Rollen kräver mycket god engelska och kan innebära säkerhetsprövning samt eventuellt krav på medborgarskap.
I rollen ser i att man behöver:
* Ingenjörsutbildning på högskolenivå med inriktning mot konstruktion, produktionsteknik eller motsvarande arbetserfarenhet. Relevant arbetserfarenhet kan i vissa fall ersätta formell utbildning.
* Flera års arbetslivserfarenhet är meriterande men inte ett krav. Analytiskt och konstruktivt sinne med god förmåga att samarbeta över avdelningar.
* Nyfiken, social och metodisk i ditt arbetssätt.
* Goda CAD-kunskaper; erfarenhet av CATIA är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i engelska, då rollen innebär internationellt samarbete.
* Rollen kräver säkerhetsskydd enligt gällande bestämmelser, och vissa befattningar kan medföra krav på medborgarskap.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
