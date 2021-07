Verktygsfilare/Verktygsmakare - Volvo Personvagnar AB - Elektronikjobb i Olofström

Prenumerera på nya jobb hos Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB / Elektronikjobb / Olofström2021-07-05Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.Vad erbjuder viNu behöver vi stärka upp våra team med en medarbetare till verktygsunderhåll på övre fabriken i Olofström där vi underhåller linje, transfer, följd och klippverktyg. Du kan förvänta dig omväxlande arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Vi gör även akuta avhjälpande underhållsåtgärder under produktion. Vi värdesätter mångfald då vi anser att detta bidrar till kreativitet, utveckling och bred expertis. Vi söker nu två stycken Verktygsmakare till skiftarbete hos oss.Vad kommer du att utföra?Som Verktygsmakare hos oss kommer du främst arbeta med att utföra förebyggande och förbättrande underhållsåtgärder enligt arbetsorder. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är TIG-svetsning, handslipning, polering och montering. Allt utfört arbete rapporteras i underhållssystemet, så som åtgärd, tid, ev. teknisk återkoppling. Du kommer även att medverka vid haverianalyser, arbeta med ständiga förbättringar (DMAIC) samt bidra till lagets utveckling genom målstyrt lagarbete.Dina färdigheterVi ser att du har minst en gymnasieutbildning, generella IT-kunskaper samt är kvalitetsmedveten. För oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och en stor servicekänsla samt kundfokus. Vidare ser vi att du har mycket bra problemlösningsförmåga och kan ta egna initiativ. Erfarenhet från produktion plåtpressning, underhåll eller tillverkning av pressverktyg är önskade krav. Där också utbildning som verktygsfilare/verktygsmakare. Du ska också inneha B-körkort. Planerat startdatum är så snart som möjligt.Vem är du?Där andra ser problem, ser du en utmaning att lösa. Vi söker dig som är strukturerad och analytiskt lagd. För dig är det viktigt med ordning och vi ser att du är positiv, flexibel och händig. Du ska också tycka om att arbeta i lag och vara öppen för förändringar eftersom det för oss är självklara egenskaper. Du gillar teknik och har alltid höga krav på att leverera med hög kvalitét från början i allt du tar dig för. Som person är du social och har lätt för att bygga goda relationer så att samarbeta med andra är lätt och ger dig energi. Du är lyhörd, service minded, anpassar din kommunikation efter mottagare och bemöter alla på ett professionellt sätt.Du trivs med att ha ett arbete som är händelsestyrt, är van att prioritera om och anpassar dig lätt till olika situationer som uppstår. Du är öppen för förändringar och har förmåga att se på saker med nya infallsvinklar. Personligen tar du gärna initiativ till att utveckla dig själv, lära dig nya saker och du delar gärna med dig av kunskaperna till personer i din omgivning.Nyfiken på att veta mer?För information kring tjänsten, vänligen kontakta, Rekryterande chef, Magnus Johansson, magnus.mj.johansson@volvocars.com Har du frågor kring rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Josephine Fagrell, josephine.fagrell@volvocars.com Sista ansökningsdatum är 8 augusti 2021. Vänligen notera att ansökningar som inkommer via mail inte kommer att behandlas. Urval sker löpande, därav kan annonsen komma att stängas ned före sista ansökningsdatum.Notera även att denna rekrytering kan behöva pausas i semesterperioden så att svar kan komma att dröja.Varaktighet, arbetstidFull Time Undefined2021-07-05UndefinedSista dag att ansöka är 2021-08-04Volvo Personvagnar AB5848129