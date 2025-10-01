Verkstadsmedarbetare

Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Alvesta
2025-10-01


Är du en skicklig svetsare med verktygsvana som trivs i verkstadsmiljö? Vi söker nu en noggrann och lösningsorienterad medarbetare till vår verkstad.

Publiceringsdatum
2025-10-01

Arbetsuppgifter
Svetsning och kapning
Praktiskt arbete i verkstadsmiljö
Bidra med lösningar och idéer i det dagliga arbetet

Din bakgrund/Dina egenskaper
Dokumenterad erfarenhet av svetsning
God verktygsvana
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Lösningsorienterad och praktiskt lagd

Vi erbjuder dig
Arbete på dagtid
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom verkstadsarbete

Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371

Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Ersättning
Fast l?n

Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Viktor Nyström
viktor@wikan.se

