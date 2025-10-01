Verkstadsmedarbetare
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Alvesta Visa alla svetsarjobb i Alvesta
2025-10-01
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Alvesta
, Växjö
, Uppvidinge
, Ljungby
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du en skicklig svetsare med verktygsvana som trivs i verkstadsmiljö? Vi söker nu en noggrann och lösningsorienterad medarbetare till vår verkstad.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Svetsning och kapning
Praktiskt arbete i verkstadsmiljö
Bidra med lösningar och idéer i det dagliga arbetet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Dokumenterad erfarenhet av svetsning
God verktygsvana
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Lösningsorienterad och praktiskt lagd
Vi erbjuder dig
Arbete på dagtid
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom verkstadsarbete
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9534888