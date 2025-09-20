Verkstadsmedarbetare
2025-09-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Mora
Jan Uddén AB har tillhandahållit tjänster inom legotillverkning och avancerad CNC-svarvning och CNC-fräsning med förstklassig kompetens sedan 1968. Maskinparken består genomgående av kvalitetsmärken för maximal precision. Här finns bland annat palettsystemsutrustade fyr- och femaxliga CNC-fräsar, heningsmaskiner och revolverförsedda CNC-svarvar med drivna verktyg. Vi bearbetar de mest komplexa detaljer med precision och ytfinhet i världsklass, i både aluminium, stål, plast och andra material. Engagera oss gärna redan i konstruktionsfasen! Då har vi ofta minskat tillverkningskostnaden avsevärt.
Vi söker nu en noggrann verkstadsmedarbetare med ett öga för detaljer och känsla för kvalitet,
Vi har krävande detaljer med stränga utseendekrav och toleranser.
Ritningsläsning är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@janudden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jan Uddén AB
(org.nr 556492-0352), https://www.janudden.se/ Arbetsplats
JAN UDDÉN AB Kontakt
Amir Rajabzadeh amir@janudden.se Jobbnummer
9518735