Verkstadsförman
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande resa och bli en viktig del i förvalta och utveckla våran verkstad? Har du erfarenhet av dieselmotorer eller kanske rent av turboladdare? Gillar du att jobba i ett litet lokalt team, med en stor världsomfattande organisation i ryggen? Då vill vi gärna bli din nästa arbetsgivare! Du blir en del av en starkt växande organisation, fullt fokuserad på att erbjuda världsledande produkter och lösningar kombinerat med service och support av bästa sort. Som verkstadsförman blir du en av våra viktigaste spelare i vår strävan att skapa mervärde för våra kunder.
Vad innehåller en dag på jobbet?
Att utföra arbete på komponenter till dieselmotorer och turboladdare
Skapa detaljerade rapporter efter en första inspektion av komponenter efter ankomst till verkstaden
Planera det dagliga arbetet i verkstaden i samarbete med servicekoordinatorerna och servicechefen
Tillhandahålla intern och extern teknisk support
Se till att det är ordning och reda i våran verkstad
Säkerställa att allt arbete utförs i enlighet med 5S
Säkerställa att alla ankommande varor till PrimeServ registreras och lagras på ett korrekt sätt.
Packa och skicka utgående försändelser
Arbetet är i huvudsak förlagt dagtid mellan måndag - fredag, men viss övertid/helgarbete kan förekomma vid behov.
Vad behöver du kunna?
Vi tror att du har en gedigen erfarenhet av servicearbete med dieselmotorer eller turboladdare. Kanske har du skaffat dig erfarenheten genom flera år till sjöss, eller arbete i en mekanisk verkstad.
Du har erfarenhet av att samordna och planera verkstadsverksamheten
För att skriva tekniska rapporter krävs att du är noggrann och har ett öga för detaljer
Vårat koncernspråk är engelska så du behöver kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska
Vi erbjuder premiumservice till våra kunder. Som person är du därför mycket serviceinriktad och gillar att jobba med många olika människor
Om du har erfarenhet av arbetsledning är det mycket meriterande
Du behöver kunna tala och skriva svenska obehindrat
B- Körkort är ett krav
Vårat erbjudande till dig:
Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande jobb i en föränderlig och spännande miljö. Du kommer att vara en del av ett litet lokalt team där alla känner alla, med förmånen att också arbeta i ett stort globalt företag. Vi är ett team som har en öppen företagskultur och en flexibel arbetsmiljö. Genom Everllence egna utbildningsakademier erbjuder vi stora möjligheter att utvecklas och växa på både en professionell och personlig nivå. Vi har kollektivavtal med Teknikföretagen / IF Metall och erbjuder goda förmåner så som sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
Var vi behöver dig
Våra lokaler ligger på Oljevägen 105 i Arendal där vi har vårt kontor, verkstad och FAT-testenhet.
Välkommen till vår avdelning och vårt team
Som Verkstadschef för avdelningen PrimeServ Marine så är du stationerad i Arendal i Göteborg där även våra övriga verksamheter finns. I våran närmsta team är vi totalt 11 stycken, 9 resande servicetekniker och 2 som är stationerade på verkstaden. Vi har ett nära samarbete med våra finska kollegor som är en del av våran organisation. I den här tjänsten rapporterar du till våran Technical service manager. I vår grupp fokuserar vi på att dela kunskap och information för att kontinuerligt utveckla vårt team. Vårt mål är att erbjuda premiumservice till våra kunder samtidigt som vi skapar en motiverande och rolig arbetsplats för våra kollegor.
Detta är viktigt för oss
Vi stödjer starkt mångfald och lika möjligheter och ser därför fram emot att få en mängd av olika ansökningar. Urvalsprocessen för ansökningar kommer att ske löpande. Vi kommer att stänga tjänsten så snart en lämplig kandidat har hittats.
Vad du bör veta om oss
Everllence möjliggör för sina kunder att uppnå hållbart värdeskapande i övergången mot en koldioxidneutral framtid. Genom att ta itu med morgondagens utmaningar inom marin-, energi- och industrisektorerna förbättrar vi effektivitet och prestanda på en systematisk nivå.
Med över 250 års ledarskap inom avancerad ingenjörskonst erbjuder vi en unik portfölj av teknologier. Med huvudkontor i Tyskland sysselsätter Everllence cirka 15 000 personer på över 120 platser globalt. Vårt eftermarknadsvarumärke, Everllence PrimeServ, erbjuder ett omfattande nätverk av servicecenter till våra kunder över hela världen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Vi tar endast emot ansökningar genom vårat rekryteringssystem
E-post: helene.larm@everllence.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Everllence Sverige AB
(org.nr 556058-5431), https://www.everllence.com/
Oljevägen 105 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Körkort
Helene Larm helene.larm@everllence.com 0703109659 Jobbnummer
9709384