Verkstadscoach sökes i Huddinge
2025-09-05
Vill du vara med och driva en verkstad där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i centrum? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vi på Aura Personal söker en engagerad och strukturerad verkstadscoach som kan leda, stötta och motivera vårt verkstadsteam i Huddinge. Här får du en nyckelroll i det dagliga arbetet - där både människor och maskiner står i fokus.
Som verkstadscoach är du spindeln i nätet. Du planerar, prioriterar och säkerställer att arbetet i verkstaden flyter på smidigt. Du har nära kontakt med både tekniker och kundmottagare, och ser till att teamet har de bästa förutsättningarna att lyckas varje dag.Arbetsuppgifter
• Coacha det dagliga arbetet i verkstaden
• Säkerställa kvalitet, effektivitet och god arbetsmiljö
• Stötta teknikerna vid behov, både praktiskt och tekniskt
• Planera bemanning och uppdrag tillsammans med kundmottagning
• Följa upp nyckeltal och utveckla arbetssätt
Vi söker dig som
• Flera års erfarenhet inom fordonsteknik eller verkstadsarbete
• God organisatorisk förmåga och en känsla för service
• Ett coachande ledarskap och ett lösningsorienterat mindset
• Erfarenhet av att arbeta med arbetsledning är meriterande
• B-körkort och goda kunskaper i svenska
Vad vi erbjuder
• En varierande och utvecklande roll i ett starkt team
• Möjlighet att påverka och förbättra verksamheten
• Stöd från erfarna kollegor och ledning
• Trygg anställning med kollektivavtal och personalförmåner
Fast l?n Så ansöker du
