Verkstadschef
2025-10-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Vimmerby
, Västervik
, Kalmar
Vill du leda ett engagerat team, driva förbättringar och samtidigt ha kul på jobbet?
Nu söker vi en Verkstadschef med märkesansvar till vår verksamhet i Linköping - en nyckelperson som med mod, engagemang och struktur vill ta vår verkstad till nästa nivå.
Vad kommer du göra?
Som Verkstadschef har du det övergripande ansvaret för att vår verkstad rullar som den ska - med fokus på kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Du får helhetsansvar för ett komplett team inom ett av våra certifierade bilmärken, samtidigt som du ingår i den operativa verkstadsledningen för hela verksamheten.
Du kommer bland annat att:
• Leda och coacha ett kompetent team i det dagliga arbetet
• Följa upp nyckeltal, budget och kundnöjdhet
• Säkerställa att service, bemötande och verkstadsutrustning håller toppklass
• Driva förbättringar enligt våra värderingar: Hållbarhet, Engagemang och Mod
• Ta ansvar för resultat, personal och arbetsmiljö
Vem är du?
Du är en naturlig ledare som får människor att växa. Du vågar fatta beslut, är strukturerad och samtidigt flexibel när det behövs.
Du trivs med att ha både människor och siffror i fokus.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet från verkstad eller teknisk verksamhet
• Dokumenterad ledarskapserfarenhet
• Fullgjord gymnasieutbildning + ledarskapsutbildning
• God datorvana och B-körkort
• Svenska och engelska i tal och skrift
Och viktigast av allt - du är lösningsorienterad, gillar människor och brinner för att ge kunden en upplevelse i toppklass.
Varför Engströms?
Hos oss blir du en del av ett tryggt och familjeägt företag med ett starkt varumärke och höga ambitioner. Vi jobbar nära varandra, tror på frihet under ansvar, snabba beslut och att ha roligt tillsammans. Här får du chansen att påverka både vardagen och framtiden - för dig själv, teamet och hela verkstaden.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan senast 30 november.
Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor?
Hör gärna av dig till vår Servicemarknadschef Sebastian Nilsson på telefon 0492 - 490020 eller mail sebastian.nilsson@engstromsbil.se
Välkommen till Engströms - här bygger vi framtidens verkstad, tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Engströms Bil AB (org.nr 556076-0836), https://www.engstromsbil.se/
Roxtorpsgatan 2-8
582 73 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Servicemarknadschef
Sebastian Nilsson sebastian.nilsson@engstromsbil.se 0492 - 490020
9578498