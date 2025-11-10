Verkstadsarbetare till Sunne!
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sunne Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sunne
2025-11-10
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Sunne
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker nu, för vår kunds räkning, en engagerad verkstadsarbetare till en modern produktionsanläggning i Sunne. Här får du möjlighet att utvecklas i en tekniskt avancerad och varierad miljö, där du blir en viktig del av det dagliga produktionsflödet.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära en CNC-operatör i en robotcell och bidra till att produktionen flyter smidigt. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att plocka detaljer från pall till palett, tömma spånbingar, förbereda material och hämta nästa jobb m.m.
Till en början ingår ingen maskinkörning, men du får arbeta nära erfarna operatörer och lära dig mycket om skärande bearbetning. Arbetstider 2-skift.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har truck- och traverskort samt erfarenhet av svarvning eller fräsning. Du har ett noggrant och ansvarstagande arbetssätt, god samarbetsförmåga och vilja att bidra till teamet.
Vi söker dig som är positiv, flexibel och målinriktad. Du trivs med att ta ansvar och har ett strukturerat arbetssätt. Eftersom arbetet sker ute hos kund är det viktigt att du är professionell och har lätt för att samarbeta.
Vi arbetar med löpande urval så vänta in med att skicka in din ansökan.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9597280