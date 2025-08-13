Verkstadsarbetare
Lw Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nacka Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nacka
2025-08-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lw Sverige AB i Nacka
, Stockholm
, Tyresö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du redo för nya arbetsuppgifter och utmaningar? Är du intresserad av att arbeta i ett nytänkande och roligt företag med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som Verkstadsarbetare på LW arbetar du bl.a. med bearbetning, montage och till viss del tillverkning för fasad och taklösningar.
Vi gör varierande och spännande projekt, allt från parkeringshus, kontor, sjukhus och andra samhällsnyttiga byggnader.
Kika gärna in på https://lwab.se/projekt-page/
för att se ett urval av våra pågående och tidigare projekt.
Vem är du?
Det uppskattas om du har yrkeserfarenhet inom arbete med CNC, stans, knäck- bockmaskiner, kantpressar och liknande, samt har materialkunskap om metaller.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från CAD.
För att lyckas hos oss krävs att du är produktionsinriktad, lösningsorienterad och mycket kvalitetsmedveten. Du är självgående, van att jobba i arbetslag, noggrann och yrkesskicklig som person. Du är en person som ser möjligheter och är inriktad på att finna de rätta lösningarna i projekten.
Du har god samarbetsförmåga och är strukturerad samtidigt som du är flexibel och klarar av att arbeta i ett högt tempo. Du är van vid att arbeta i projekt med krav på hög kvalitet och ser god service som en självklarhet. Vi uppmuntrar eget initiativ och drivkraft. Hos oss står engagemang och arbetsglädje i fokus!
Vi erbjuder bland annat:
Trygghet på jobbet! Vi har kollektivavtal som säkerställer schysta villkor.
Hälsa först! Friskvårdsbidrag på 3 000 SEK per år - rör på dig som du vill
Smart sparande! Tjänstepension enligt kollektivavtal, för en trygg framtid.
Extra skydd! Kollektivavtalade försäkringar som täcker det mesta.
Vilka är vi?
LW Sverige är ett av Sveriges största företag inom tak och fasad med fabrik om 2000 m2 och huvudkontor i Älta.
LW är ett snabbväxande företag inom byggbranschen med målet att ständigt utveckla och modernisera hantverkartraditionen samtidigt som vi månar om att hålla en hög kvalitet igenom arbetet. Vi levererar lösningar inom hela tak- och fasadområdet, allt från totalentreprenader till mindre servicearbeten och vi jobbar just nu med många spännande projekt runt om i landet.
LW befinner sig nu i en expansiv fas och vi söker fler Verkstadsarbetare som tycker om att arbeta på en arbetsplats med visioner där det händer något hela tiden. Vi ger dig möjlighet att växa, få och ta ansvar och bredda din erfarenhet. Hos oss är det endast du själv som sätter gränserna för din egen utveckling!
Hos oss är mångfald och jämställdhet en självklar del av kulturen. Vi ser gärna kvinnliga sökande, då kvinnor i dagsläget är underrepresenterade i vår bransch. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9457324