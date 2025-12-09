Verksamhetsutvecklare inom verifiering och validering
Försvarets Materielverk
2025-12-09
Vi söker en junior verksamhetsutvecklare som vill vara med och driva vårt arbete med utveckling av framtida förmågor inom Test och evaluering (T&E). Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare får du en central roll i att göra omvärldsanalyser, föreslå och driva projekt som bidrar samtidigt till att stärka utvecklingen av vår förmåga inom T&E.
I den här rollen är du med och driver utvecklingen av domänöverskridande projekt och får möjligheten att forma framtidens metoder för VoV av gemensamma operationer och andra liknande uppgifter.
Du kommer vara en del av ett kunskapstungt team som tillsammans använder sina kompetenser för att utveckla innovativa möjligheter inom verifiering och validering.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har internationell masterexamen inom Systemvetenskap för innovation, försvar och säkerhet. Du har erfarenhet av VoV-verksamhet för militära system och har arbetat med domänöverskridande uppgifter. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har projektledarutbildning och har arbetat med verifiering och validering av processer.
Det är meriterande om du har utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik samt kunskap om Systems engineering för materielanskaffning av militär materiel. Har du tidigare erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt i komplexa scenarion ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor och tar dig an utmaningar på ett strategiskt och strukturerat vis. Vi ser även att du är självgående, nyfiken och har stor social förmåga.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-12-18.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Michael Krüger och Jonas Andersson samt SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Ulrika Jonsson via FMV:s växel: 08-782 40 00.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
