Verksamhetsutvecklare
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i det nyetablerade programkontoret för verksamhetsutveckling och vara en del i den fortsatta viktiga uppbyggnaden av detta.
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och bl.a. inbegripa stöd i planering, styrning och uppföljning av större utvecklingsprojekt i nära samarbete med KTH:s digitaliseringsportföljer. Du kommer bidra till att utveckla, förvalta och sprida arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling med fokus på att driva utvecklingsprojekt. Du kommer även att ge ett operativt stöd till chefer och projektledare i utvecklingsarbetet samt självständigt driva och leda projekt inkl effekthemtagning, processkartläggningar, behovsanalyser och förändringsledning.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050samt
våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932.KvalifikationerKvalifikationer
- Flerårig och varierad arbetslivserfarenhet i drivande roller i stora utvecklings-och implementeringsprojekt inklusive effekthemtagning.
- Flerårig arbetslivserfarenhet av att självständigt drivit projekt i rollen som projektledare.
- Flerårig och varierad arbetslivserfarenhet av projektledning där organisationsförändring och förändringsledning ingått.
- Flerårig arbetslivserfarenhet av processkartläggning och workshopledning.
- Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Officepaketet/datorvana.
- Akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Meriterande
- Erfarenhet av att leda projekt och utvecklingsarbete i komplexa miljöer.
- Arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter, gärna universitet.
- Vidareutbildning inom projektledning, förändringsledning, behovsanalys och processkartläggning.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Anna Aminoff aaminoff@kth.se Jobbnummer
9534368