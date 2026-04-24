Verksamhetsutvecklare - truppsektionen
2026-04-24
Rollen:
Du kommer att tillhöra vår trupp-sektion där du tillsammans med flera kollegor jobbar med att utveckla vår verksamhet inom truppsektionen generellt och tävlingsdelen specifikt. I din roll ansvarar du för planering, internutbildningar, kvalitetsarbete och rekrytering av tränare. Du startar nya grupper utifrån föreningens behov och finns där och stöttar våra tränare i våra tävlingsgrupper.
Du kommer att jobba ifrån vårt kansli i Lunden men också ute i de hallar där våra grupper tränar. Tjänsten är ett vikariat då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier, men det finns en mycket god möjlighet till fortsatt anställning.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att utveckla vår tävlings-verksamhet inom truppgymnastiken. Du har en drivande personlighet och är bekväm i rollen som ledare. Du är självgående och van vid att planera och genomföra uppgifter på egen hand. Du har ett stort engagemang för att utveckla vår tävlingsverksamhet inom truppsektionen!Dina arbetsuppgifter
Samordna arbetet kring våra tävlingsgrupper.
Stötta och hjälpa tränare.
Ansvara för utbildning och kompetenshöjande insatser för tränare.
Skapa en positiv och trygg utvecklingsmiljö för både gymnaster och tränare.
Rekrytera tränare.
Löpande administrativa uppgifter.
Delta i planeringen och utförandet av föreningens arrangemang såsom tävlingar, uppvisningar och andra arrangemang.Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning genom Svenska Gymnastikförbundet (minst Trupp C).
Erfarenhet av att vara tränare i tävlingslag.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningsvillkor:
Deltid 50 %, vikariat med möjlighet till förlängning. Denna tjänst går att kombinera med en tjänst som trupptränare för att få en heltidsanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten omfattar kvälls- och helgjobb.
Du kommer att jobba ifrån vårt kansli i Lunden men också ute i de hallar där våra tävlingsgrupper tränar.
Lön enligt överenskommelse.
Gf Göteborgsgymnasterna har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia.
Vi har friskvårdsbidrag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: linda@goteborgsgymnasterna.se
Detta är ett deltidsjobb.
Göteborgsgymnasterna
Enhetschef
Linda Stenman linda@goteborgsgymnasterna.se 079-3479526
