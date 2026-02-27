Verksamhetsutvecklare - riskbaserad kontroll
Bolagsverket, Brottsförebyggande avdelningen / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-27
Syftet med Bolagsverkets verksamhet är att ge förutsättningar för ett stabilt och väl fungerande näringsliv. Genom att registrera och tillhandahålla aktuell och korrekt företagsinformation bidrar vi med ökad transparens och trygghet för samhällets aktörer. Vi verkar för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag, och bidrar i samverkan med andra till att företag inte används som brottsverktyg. Hos oss arbetar omkring 700 medarbetare med bas i Sundsvall. Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang i ditt uppdrag och får vardagen att fungera. En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktigt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla vårt arbete med granskning och kontroll? Vi söker nu ytterligare en verksamhetsutvecklare till vår brottsförebyggande avdelning.
Du kommer få möjlighet att vara med på vår förändringsresa och bidra till att utveckla och påverka vårt brottsförebyggande arbete.
Vårt uppdrag
Du kommer tillhöra kontrollenhet 2 som har ett samlat taktiskt och operativt ansvar för myndighetens kontrollverksamhet. Uppdraget omfattar att identifiera och hantera risker samt säkerställa att ändamålsenliga kontroller planeras, prioriteras och genomförs. Genom kontrollåtgärder, riskanalyser och rutiner bidrar enheten till att minska risken för att Bolagsverkets register utnyttjas för ekonomisk brottslighet.
Enheten ansvarar även för att samverka med andra myndigheter i gemensamma uppdrag inom penningtvättsområdet och i regeringsuppdrag som syftar till att stärka kontroll- och tillsynsarbetet.Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare hos oss har du fokus inom granskning, riskbaserade urval och metodutveckling.
Du kommer huvudsakligen att
* leda och koordinera utvecklingsuppdrag kopplade till granskning och urvalsprocesser; från utforskande faser till genomförande och uppföljning i linjeorganisation.
* utveckla och förvalta arbetssätt, verktyg och processer för riskbaserade urval för att stärka kvaliteten och träffsäkerheten i kontrollverksamheten.
* ha ansvar för framtagande av beslutsunderlag, rapporter och presentationer.
* samverka internt med rättsavdelning för tolkning av lagstiftning och hur den bör omsättas i verksamhetsutveckling.
* samverka med andra myndigheter för att utveckla gemensamma metoder, arbetssätt och regeltillämpning inom kontroll- och tillsynsområdet.
Vi erbjuder
Hos Bolagsverket blir du del av en samhällsviktig myndighet med uppdrag att skapa trygghet och transparens i företagandet.
Du får ett utvecklande arbete med engagerade kollegor där specialistkompetenser möts och idéer och erfarenheter delas generöst. Vi lägger stor vikt vid trivsel, öppenhet och ett nytänkande klimat.
Vi erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Vi sitter i moderna lokaler centralt vid hamnen i Sundsvall och kan erbjuda arbetsplatser centralt i Stockholm.
Vill du arbeta på distans från Stockholm behöver du på regelbunden basis, minst 2 dagar/varannan vecka, arbeta i Sundsvall. Detta då verksamheten är i uppbyggnadsfas och närvaro behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som är
* analytisk; du ser samband, förstår komplexa sammanhang och tänker strategiskt
* samarbetsorienterad; du är prestigelös, har lätt för att samarbeta och tillsammans arbeta mot gemensamma mål
* strukturerad; du planerar och organiserar ditt arbete väl och håller deadlines
* trygg; du har integritet, står för dina åsikter och har mod att stå för dina ståndpunkter i dina uppdrag
Du behöver ha hög flexibilitet och initiativkraft och trivas i en roll där du får stor möjlighet att påverka den egna verksamheten.
I den här rollen behöver du ha
* akademisk examen inom ett för verksamheten relevant område (t ex inom ekonomi, statistik, industriell ekonomi eller systemvetenskap) eller motsvarande kunskap och erfarenhet som vi bedömer relevant.
* flerårig aktuell erfarenhet av att leda, driva och genomföra verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning eller bank- och försäkringssektorn.
* erfarenhet av att praktiskt införa nya arbetssätt och leda olika typer av förändringsarbeten i större organisationer.
* erfarenhet av att ta fram kvalificerade beslutsunderlag och rapporter
* erfarenhet av arbete inom agila arbetssätt
* mycket god kunskap i svenska och god kunskap i engelska samt förmåga att kommunicera tydligt, pedagogiskt till olika målgrupper, både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du dessutom har
* relevant erfarenhet av intern kontroll, compliance eller riskhantering
* erfarenhet av att utveckla eller vidareutveckla riskbaserade urvals- eller kontrollprocesser
* erfarenhet av att omsätta förändrade lagkrav eller rättsliga bedömningar till nya arbetssätt och processer.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan du vara rätt person för oss. Varmt välkommen med din ansökan! Vi gör urval och intervjuer löpande.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Placeringsort: Sundsvall eller Stockholm
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövningar.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och vill ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder både friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om enheten här:https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vilkaviar/visomjobbarhar/soledadenglundbyggerframtidenskontrollfunktionmedmanniskoricentrum.5858.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
