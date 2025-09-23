Verksamhetssamordnare till Slomarp vårdboende
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Administratörsjobb / Mjölby Visa alla administratörsjobb i Mjölby
2025-09-23
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Slomarps vårdboende kommer från 1 december bli ett av kommunens vårdboenden beläget i Mjölby. Här kommer vi arbeta med fokus på att skapa en meningsfull tillvaro för de boende genom en bra vård och omsorg i nära samverkan med olika professioner. Boendet kommer ha tre enhetschefer som har sina arbetsplatser i huset. Nu söker vi två verksamhetssamordnare som kommer vara med att ta över driften och driva utvecklingen av Slomarps vårdboende som en del av Mjölby kommun. Boendet består av fem avdelningar och har 92 lägenheter varav 6 är korttidsplatser.
Är du en lyhörd, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livsglädje? Nu söker vi en verksamhetssamordnare till vårt kommande vårdboende.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Uppdraget som verksamhetssamordnare innebär att ha en arbetsledande roll där man leder och fördelar i den dagliga driften i hemtjänstgruppen. Verksamhetssamordnaren ska vara enhetschef behjälplig att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten utifrån verksamhetens mål. Vara delaktig med och skapa en verksamhet som utifrån planering, utveckling och uppföljning når ett positivt resultat både kvalitativt och kvantitativt.
I uppdraget ingår att; tillsammans med enhetschef analysera och planera bemanningskravet utifrån verksamhetens behov, lägga personalschema, säkerställa den dagliga driften i form av personalplanering samt hantering och planering av nya samt förändrade beslut för kunder. Tillsammans med enhetschef utforma, uppdatera och följa upp rutiner och arbetsmetoder samt tillse att lagar, regler och riktlinjer är kända för medarbetarna och följs. Fördela arbetsuppgifter till övriga medarbetare och förmedla information till personalgruppen. Planera introduktionen av nya medarbetare samt samordna olika utbildningar och sammankomster. Kontrollera att alla kunder har en fast omsorgskontakt och följa upp att varje fast omsorgskontakt fullföljer sitt uppdrag enligt rutin. Hantera vanligt förekommande administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från arbete inom någon eller flera av följande: vård- och omsorg, administration, arbetsledning och/eller samordning alternativt logistik samt en genomförd utbildning på gymnasienivå. Arbetet förutsätter att du har god datorvana, behärskar svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Meriterande med någon slags eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget exempelvis inom ledarskap och/eller personallogistik.
Meriterande med erfarenhet av att lägga schema för större personalgrupper, 30 personer och uppåt samt att jobba med resurseffektivisering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av dessa system: Raindance, TimeCare MultiAccess, Personec, Lifecare och Everon.
Vi söker dig som har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Vidare ska du ha förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Vi ser också att du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du har en naturlig förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Avslutningsvis har du lätt för att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anneli Fröjd anneli.frojd@mjolby.se 010 - 234 58 04 Jobbnummer
9522639