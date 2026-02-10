Verksamhetsledare värdskap Stadshallen
Lunds kommun / Kulturjobb / Lund Visa alla kulturjobb i Lund
2026-02-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Stadshallens verksamhet påminner om ett kulturhus - här är allmänheten välkommen in och här huserar föreningslivet, det fria kulturlivet, näringslivet, kommunpolitiken m fl.
Det är ett hus med en bred representation av besökare och kunder där kultur är den gemensamma nämnaren.
Värdskapet är en prioriterad del av organisationen för att säkerställa att upplevelsen av event, utställningar, konferenser, möten mm blir den bästa. Verksamhetsledaren är en nybildad tjänst med uppgift att arbetsleda värdteamet. Du tar en aktiv del i utvecklingsarbetet och förvaltandet av servicenivån i verksamheten. Du har även ett operativt ansvar för ex schemaläggning, planering av värdbehov vid bokningar, säkerställande av att bemötandet håller en hög nivå mm. Du arbetar nära kollegor och enhetschefen för att tillsammans utveckla verksamheten enligt uppsatta mål.
Värdskapet på Stadshallen innefattar flera roller såsom konferensvärd, publikvärd för allmänhet, eventvärd (biljett, garderob) m fl. Värden möter husets besökare, svarar på frågor, guidar rätt och sätter tonen för besökarens upplevelse. Det är ett omväxlande arbete som varierar i intensitet.
Vi söker dig
som har en erfarenhet av att arbetsleda värdskapsteam inom kultur- och evenemangsbranschen. Du tycker om att arbeta i små personalgrupper, men samtidigt med tryggheten av att ingå i en större organisation. Du är lösningsorienterad och har förmåga att bemöta människor på ett tillmötesgående sätt i olika situationer. Du har ett varmt ledarskap i kombination med en tydlig hand när det behövs, arbetsmiljö- och personalansvar ligger på tillhörande enhetschef som du har ett nära samarbete med.
Du kan växla mellan att arbeta operativt på "golvet" till att planera framåt och se utvecklings-möjligheter. Din roll i det dagliga arbetet är att skaffa dig översyn för att kunna arbetsleda på bästa sätt vid pågående bokningar samt i utrymmen där allmänhet rör sig. Du värdesätter servicearbetet och önskar alltid ge besökaren en god upplevelse av sitt besök. Du är strukturerad, punktlig och noggrann och har ett öga för detaljer i det administrativa arbetet.
För att lyckas i rollen som verksamhetsledare ska du:
• ha erfarenhet av arbete i en arbetsledande roll inom värdskap i kultur- och evenemangsbranschen
• ha erfarenheter inom något av följande område: schemaläggning, utbildande roll inom värdskap, vana att driva projekt, ledarskapserfarenhet
• ha en god kommunikativ förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska både muntligt och skriftligt (kan du fler språk är det meriterande)
I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Stadshallen är ett hus vars innehåll ska spegla staden Lunds olika identiteter - med kulturen i första rummet. Här ska det fria kulturlivet, kulturscenerna, politiken, konferenser, universitet, näringslivet m fl ta plats i en kreativ synergi. Verksamheten styrs av Kultur- och fritidsförvaltningens kulturpolitiska ambitioner och riktlinjer. Stadshallen värnar särskilt om mångfald och tillgänglighet för att hitta en lockande mix av spets och bredd. I huset har även politiken en tydlig plats med kommunfullmäktiges regelbundna sammanträden samt med de evenemang som visar hur kulturen förkroppsligar yttrandefrihet på olika sätt. Under 2025 så har antalet bokningar mer än dubblerats och verksamheten är framgångsrik vad gäller att locka såväl besökare som intresserade bokare från kulturområdet, näringslivet, branschorganisation, produktionsbolag etc.
Stadshallen ingår i enheten Kulturum, som fokuserar på anläggningar med öppen verksamhet där kulturen sätter en tydlig prägel.
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Anna Hjerpe anna.hjerpe@lund.se Jobbnummer
9735198