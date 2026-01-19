Verksamhetsledare Stångby bibliotek
2026-01-19
Nu söker dig som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla stadsdelsbiblioteken vid Folkbiblioteken i Lund!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Stångby är ett område i Lund som växer snabbt.
Biblioteket fyller en viktig funktion som aktiv mötesplats, möjliggörare för lokala initiativ och ett nav i Stångbys kultur- och föreningsliv. Biblioteket i Stångby erbjuder meröppet. Nu söker vi en verksamhetsledare som med kreativitet och idérikedom tar vidare arbetet för en aktiv och medskapande verksamhet ihop med kollegor och Stångbybor.
Som verksamhetsledare leder du arbetet i vardagen vid Stångby bibliotek. Du arbetar nära kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten enligt uppsatta mål och ta arbetet med profilering och målgruppsanpassning vidare. Du ansvarar bland annat för samordning av program, samverkande i lokalsamhället, schemaläggning och bibliotekets lokaler. Medskapande och dialog är centralt och du arbetar aktivt med att möjliggöra användardriven verksamhet. Du har ett nära samarbete med kollegor i hela organisationen genom projekt och arbetsgrupper, och du arbetar gärna med utveckling av såväl del som helhet.
Utöver ovan ansvarsområden deltar du i det dagliga arbetet på biblioteket och har en viktig roll i att möta och vägleda våra användare i biblioteksrummet oavsett det gäller litteratur, information eller digitala verktyg.
Du tillhör enhet Stadsdelsbiblioteken som har i uppdrag att utveckla och driva biblioteksverksamhet i lokalsamhället. Stadsdelsbiblioteken ska vara aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. I Lund är alla stadsdelsbibliotek indelade i kluster med ett samarbetsbibliotek. Detta ger mer utvecklingskraft och fler nära kollegor. Stångby bibliotek är samarbetsbibliotek med Linero bibliotek. Du kommer därmed arbeta nära även denna personalgrupp med utbyte, gemensam planering och en viss bemanning på det andra biblioteket.
I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.
Vi söker dig
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete på bibliotek. Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom ledarskap, projekt- eller processledning är meriterande.
Du har en god förmåga att se verksamhetens helhet och att prioritera därefter. Du arbetar självständigt, strukturerat och flexibelt. Du kan ta ett projekt från ax till limpa, är kreativ, idérik och du testar gärna nya vägar. Du har kommunicerar väl, har lätt för att samarbeta med andra och erfarenhet av både intern och extern samverkan. Du har ett intresse för och förmåga att utveckla både det lilla och det stora.
Du är serviceinriktad och har erfarenhet av att möta bibliotekets prioriterade målgrupper. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift och talar ytterligare minst ett språk. Du har god förmåga kring att arbeta med och vägleda i olika digitala verktyg.
Vi erbjuder dig
Välkommen till en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi ger dig kontinuerlig kompetensutveckling och jobbar aktivt med kollegialt lärande. Vi sätter stort värde på att dela med oss av vår kunskap till varandra och utvecklas tillsammans.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering.
Om arbetsplatsen
Folkbiblioteken i Lund stärker människors delaktighet i det demokratiska samhället genom litteratur, information, kunskap och kultur. Vi är tillgängliga för alla och har särskilt fokus på prioriterade målgrupper och sammanhang där vi gör störst skillnad. Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och det digitala och rörliga biblioteket. Folkbiblioteken i Lund arbetar strategiskt och målmedvetet med inkluderingsfrågor och hbtq+ för att skapa en inkluderande miljö för såväl våra besökare som kollegor.
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
