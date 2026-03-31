Verksamhetsledare och VD Friskis Jönköping
Vill du leda en av Sveriges största Friskis-föreningar vidare in i framtiden?
Friskis Jönköping står inför en spännande tid. Vi växer, utvecklar våra anläggningar, stärker vårt varumärke och vill skapa ännu bättre upplevelser för både medlemmar och funktionärer. Nu söker vi en verksamhetsledare/VD som vill ta helhetsansvar för verksamheten och leda föreningen vidare med både hjärta, omdöme och riktning.
Om rollen
Som verksamhetsledare/VD har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och samordna Friskis Jönköpings verksamhet med nio anläggningar på sex orter, 30 anställda och cirka 500 ideellt engagerade funktionärer. Det här är en roll för dig som trivs med att vara nära verksamheten, bygga relationer och få människor med dig. En stor del av Friskis styrka finns i samspelet mellan anställda, funktionärer, medlemmar och förtroendevalda. Därför söker vi dig som förstår värdet av kultur, delaktighet och engagemang - och som samtidigt kan hålla ihop helheten och framgångsrikt driva verksamheten framåt.
Du får en viktig och tydlig roll i att genomföra Friskis strategi som handlar om att både växa och stärka organisationen. Föreningen har höga ambitioner för de kommande åren, bland annat att nå 35 000 medlemmar vid utgången av 2028 och fortsätta utveckla närvaron på fler orter och platser.
Ditt uppdrag
Det här är ett uppdrag där du får kombinera vardaglig närvaro med strategiskt ledarskap - och göra verklig skillnad för både människor och organisationen.
Leda och utveckla föreningen utifrån mål och uppdrag
Leda personal och ideellt engagerade med fokus på engagemang, arbetsmiljö och kultur
Utveckla samarbeten, bygga goda relationer med hyresvärdar, partners och lokala aktörer
Ansvara för verksamhetsplanering, budget och resultat
Bygga gemensam identitet och säkerställa kvalitet och drift på våra anläggningar
Du arbetar nära styrelsen och är navet i föreningens utveckling både i vardagen och i den långsiktiga riktningen. Arbetet sker i nära samarbete med Friskis Riks, som erbjuder stöd inom organisation, ekonomi, digitalisering, etablering och utvecklingsprocesser. Visst arbete på kvällar och helger förekommer efter verksamhetens behov.
Vi söker dig som är en trygg, kommunikativ och relationsskapande ledare med god förmåga att få människor att vilja bidra mot gemensamma mål.
Du har:
erfarenhet av att vara chef med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
vana av att leda i förändring och utveckling
god förståelse för föreningsstyrning och ideellt engagemang
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Du är en person som:
bygger förtroende och relationer på ett naturligt sätt
har förmåga att växla mellan strategi och operativt genomförande
kan balansera kultur, engagemang, ekonomi och resultat
står stadigt i förändring och inger trygghet i nya sammanhang
har ett stort intresse för träning, hälsa och samhällsfrågor
Om Friskis Jönköping
Friskis Jönköping är ett av Sveriges ledande Friskis med idag nio anläggningar i Småland, 27 000 medlemmar och över en miljon besök per år. Vi är i ständig rörelse och lägger stort fokus på utveckling, tillväxt och kvalitet - alltid med medlemmarna i fokus. Här möts professionell drivkraft, ideellt engagemang och en varm och inkluderande kultur. Här får du möjlighet att utveckla en organisation som betyder mycket för många. För mer information om Friskis: www.friskis.com
Intressant?
Välkommen att söka tjänsten via RekryteringsHuset via följande länk:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:919896/
Vid frågor vänligen kontakta Petra Lindomborg, rekryteringskonsult som nås på mobil: 0727164381. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556888-2244), http://www.rekryteringshuset.com/ledigatjaenster.html
Gjuterigatan 9 (visa karta
)
553 18 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Rekryteringskonsult
Petra Lindomborg petra@rekryteringshuset.se 0727164381
