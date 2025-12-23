Verksamhetscontroller
Vill du vara med och utveckla vår nya verksamhet?
Tjänsten är placerad på verksamhetsstöd inom den nystartade verksamheten Psykosvård Stockholm.
Uppdraget är att stödja verksamhetens chefer inom ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetsplatsen är vid Sankt Eriksplan och resor till de olika enheterna i Stockholm och Södertälje ingår i tjänsten. Rollen innebär stor möjlighet till självständigt arbete samtidigt som du arbetar tillsammans med övriga controllers inom Verksamhetsområde Psykiatri och Habiliterings övriga 11 verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetskontroller ingår:
Att ansvara för budgetering, resultatuppföljning, framtagande av prognoser och rapportering av månads- och årsbokslut. Uppföljning och analys av ekonomi- och verksamhetsstatistik samt nyckeltal. Framtagande av beslutsunderlag vid till exempel nya avtal, auktorisation/av auktorisation, förändrade uppdrag, lokalförändringar och investeringsbeslut. Att medverka vid aktivitetsplan- och verksamhetsuppföljning. Att tillsammans med verksamheterna arbeta med produktion- och kapacitetsstyrning. Deltaga och representera ekonomifrågor på resultatenheternas ledningsgrupper och övriga personalmöten. Att aktivt medverka i arbetsgrupper för vidareutveckling och förbättra arbetssätt och metoder. Att kvalitetssäkra redovisningssystem och resultaträkning, inklusive kundfakturering och uppbokningar.
Arbetsverktyg som används är bland annat ekonomisystemet Raindance, uppföljningsverktyget QlikView/Sense samt Officepaketet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen med ekonomisk inriktning (civilekonom eller motsvarande). Minst tre års erfarenhet av arbete som controller, eller annat kvalificerat ekonomiarbete, efter examen. Goda IT-kunskaper, främst i Excel. Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. God pedagogisk förmåga att tydligt förklara ekonomisk uppföljning för vårdens chefer och medarbetare.
Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av utvecklingsarbete då det kan ingå utveckling av befintliga och nya applikationer i dina arbetsuppgifter. Ekonomisystemet Raindance. Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas i rollen har du lätt för att kommunicera, har helhetssyn och god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat som främjar teamarbete, engagemang och delaktighet. Du är analytisk och har lätt att knyta kontakter, är serviceinriktad och har även hög integritet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
