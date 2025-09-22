Verksamhetschef till Vårdcentralen Tvååker
2025-09-22
Är du en lyhörd ledare som är intresserad av verksamhetsutveckling inom primärvården? Är du tydlig i ditt ledarskap, strukturerad och värnar om en god och givande arbetsmiljö? - Ja, då är du välkommen till oss! Vi söker nu en verksamhetschef som tillsammans med medarbetarna vill vara med och driva utvecklingen av Vårdcentralen Tvååker.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som chef i Region Halland har du två uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Du är arbetsgivarens representant och du företräder Region Halland, vilket innebär att du har förståelse för organisationen som helhet. Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för vårdcentralens verksamhet, där du som tydlig ledare driver vårdcentralen framåt tillsammans med dina kompetenta medarbetare. Du har ett ansvar för att verksamheterna upprätthåller en hög patientsäkerhet och vårdkvalitet utifrån gällande lagar och riktlinjer samt att vårdcentralen har god tillgänglighet och är anpassad efter patienternas behov. Du ansvarar och säkerställer att en god arbetsmiljö finns för dina medarbetare.
Viktiga frågor för dig som verksamhetschef att hantera är att medarbetarna har rätt kompetens och bemannas i förhållande till vårdcentralens uppdrag. I ditt uppdrag ingår även ansvar för vårdcentralens budget, uppföljning och resultat.
Som verksamhetschef ingår du i områdets chefsgrupp där du tillsammans med dina kollegor arbetar för helhetens bästa. Hälso- och sjukvården står inför en spännande förändring, där omvärlden ställer nya krav på vården och våra verksamheter behöver ständigt utvecklas för att på bästa sätt möta invånarnas behov. Som verksamhetschef blir du en viktig del i det här arbetet inom Vårdcentralen Halland.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Tvååker är en trivsam vårdcentral och arbetsplats där vi tillsammans arbetar för patientens bästa och där alla i teamet hjälps åt. Vårdcentralen är en viktig samhällsaktör och vi ser oss som Tvååkers vårdcentral. Här är vi cirka 25 medarbetare som arbetar med att ta hand om våra 5 500 listade patienter. För oss är det viktigt att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss.
Vi erbjuder en välfungerande vård och har förutom läkarmottagning en stabil tvärprofessionell vård med distriktssköterskor, BVC, sjukgymnastik, arbetsterapeut, psykolog och lab. Vi har även ett psykosocialt team och är också asylnod, vilket innebär att vi har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningar.
Vårdcentralen ligger centralt i samhället Tvååker. Hit tar du dig lätt med kollektivtrafik då vi endast är en kvart ifrån Varberg. Om du kör bil så har vi goda parkeringsmöjligheter och ligger nära motorvägsavfarten. Vi delar lokal med apotek och äldreboende.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget söker vi dig som vill driva det kompetenta team som idag finns på vårdcentralen och tillsammans med dem utveckla verksamheten till att på bästa sätt ta hand om våra patienter. Du vet att en välfungerande verksamhet är tätt länkat till en välmående medarbetargrupp.
Du behöver ha förmågan att fokusera på önskade mål och resultat och att styra verksamheten dit med hjälp av de individuella förutsättningar som finns just här. Du tycker om att arbeta metodiskt och du har en god förmåga att fatta beslut, att delegera och följa upp.
Som chef leder du med hjärta och hjärna, du är närvarande och kommunikativ och månar om att skapa en VI-känsla på arbetsplatsen. Du drivs av framåtanda, att engagera och du arbetar långsiktigt och i nära samarbete med dina medarbetare. Du är också en förebild, dina värderingar genomsyrar ditt sätt att leda och stämmer väl överens med Region Hallands värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
- Adekvat utbildning inom Hälso- och sjukvård, gärna på högskolenivå, alternativt annan utbildning arbetsgivaren finner lämplig.
- God förståelse för och kunskap om intäktsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet.
- Erfarenhet av ledarskap
- Har haft ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Meriterande
- God förståelse för och kunskap om vårdcentralsverksamhet.
- Erfarenhet av att ha drivit och lett verksamhetsutveckling.
- Erfarenhet av att leda en flerprofessionell arbetsgrupp.
Fackliga kontaktpersoner:
Ann-Helén von Braun, Hallands Läkarförening, 0346-562 37
Charlotte Karlsson, Kommunal, 070-265 23 74
Anna Franzén, SACO, 0300-56 92 59
Charlotta Andersson, Vision, Charlotta.k.andersson@regionhalland.se
Ann-Christin Elmhäll, Vårdförbundet, Ann-christin.elmhall@regionhalland.se
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentraler Halland Kontakt
Emma Krantz, Verksamhetsområdeschef 0728-539269 Jobbnummer
